i Autor: Artur Hojny Iga Świątek o zatrudnieniu Wima Fissetta i ważnych decyzjach, które musi podjąć! Przed nią kluczowe zmiany!

Dopingowy problem Igi

Tak szukali dowodów niewinności Igi Świątek. Badano nawet jej włosy!

Trimetazydyna – to środek, który wykryto u Igi Świątek w badaniu antydopingowym polskiej tenisistki przeprowadzonym w Cincinnati 12 sierpnia. Świątek i jej team musieli udowodnić – i zrobili to – iż trimetazydyna dostała się przypadkowo do leku z melatoniną, dostępnego bez recepty, a stosowanego przy problemach ze snem i jetlagiem. Imali się przy tym wszystkich sposobów!