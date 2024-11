Iga Świątek przeżyła koszmar! O tym się nie mówiło, prawda ujrzała światło dzienne

W połowie listopada polskie tenisistki z Igą Świątek w składzie były o krok od wielkiego finału Billie Jean King Cup, ale w zaciętym półfinale przegrały z późniejszymi triumfatorkami - Włoszkami. Prawdziwą liderką drużyny była właśnie Świątek, która wygrała swoje wszystkie singlowe mecze, a do tego w razie potrzeby wychodziła na kort w deblu. I to pomimo sporych problemów, jakie miała w Maladze. Więcej opowiedział o nich w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" Dawid Celt.

Wydało się, z kim Iga Świątek poleciała na wakacje! Wszystko widać na zdjęciach!

- Bez wątpienia był to dla niej ogromny koszt. Po tych dwóch meczach powiedziała: "Trenerze, kolano spuchło. Tu szarpie w barku". No ale wychodziła na kort. Jest po prostu walczakiem. Jest fighterką. Jak już dochodzi do bezpośredniej rywalizacji, to zapomina o tym wszystkim. Jest w stanie przezwyciężyć swoje słabości. Koszt był niesamowicie duży dla niej. To było widać gołym okiem. Przeżywała, emocjonowała się, ale koniec końców była w stanie dobrze rozgrywać najważniejsze punkty oraz wygrać ostatnią piłkę w meczu - powiedział kapitan reprezentacji Polski, który wreszcie mógł skorzystać z najlepszej polskiej tenisistki, a ta go nie zawiodła.