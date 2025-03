O której gra Iga Świątek dzisiaj z Karoliną Muchovą w Indian Wells? Kiedy mecz i gdzie oglądać?

Iga Świątek zagra dzisiaj z Karoliną Muchova w 4. rundzie Indian Wells. Czeszka pokonała 7:5, 6:1 swoją rodaczkę Katerinę Siniakovą. Tenisistka z Ołomuńca ma ogromny potencjał, ale prześladują ją kontuzje. Świątek i Muchova dobrze się znają i darzą się sympatią. Niedawno ze sobą trenowały. Grały ze sobą cztery razy, a bilans tej rywalizacji to 3-1 dla Polki, która wygrała trzy ostatnie spotkania. Ostatnio po świetnym meczu na otwarcie tego sezonu Świątek ograła Muchovą 6:3, 6:4 w United Cup. Wcześniej pokonała Czeszkę w pamiętnym finale Roland Garros 2023 (6:2, 5:7, 6:4).

– Dużo z nią trenowałam i oglądam też sporo jej meczów. Naprawdę lubię jej grę i ją szanuję. To zawodniczka, która może wszystko. Ma świetne wyczucie. Potrafi też przyspieszyć grę. Gra z taką swobodą w swoich ruchach. I ma świetną technikę - powiedziała Świątek o Muchovej, która prezentuje bardzo różnorodny i elegancki tenis. Iga będzie musiała uważać na jej znakomite slajsy i zmiany rytmu gry.

Iga Świątek awans do 4. rundy Indian Wells wywalczyła po zwycięstwie 6:0, 6:2 nad Dajaną Jastremską. Rok temu Polka wygrała ten turniej, pokonując w finale 6:4, 6:0 Greczynkę Marię Sakkari. Podbiła Kalifornię również w 2022 r. w czasie swojej niesamowitej serii 37 zwycięstw. Jak na nawierzchnię twardą korty były tam dość wolne, a kozioł piłki wysoki, a Polka lubi takie warunki. Teraz jednak w Indian Wells wybudowano nowe korty, które mają być szybsze, podobne do tych na US Open. - Szczerze mówiąc, nie czuję dużej różnicy - powiedziała Iga Świątek.

O której mecz Iga Świątek - Karolina Muchova w 4. rundzie Indian Wells?

Mecz Iga Świątek - Karolina Muchova w 4. rundzie Indian Wells zostanie rozegrany we wtorek 11 marca 2025. Początek meczu Świątek - Muchova o godzinie 19 polskiego czasu. Transmisje TV z turnieju WTA w Indian Wells na antenie Canal+ Sport.

