Finał Iga Świątek - Karolina Muchova RELACJA NA ŻYWO ONLINE Finał Roland Garros Iga Świątek - Muchova na żywo relacja live Iga Świątek wynik finału dzisiaj 10.06.2023

Witamy w naszej relacji z meczu Iga Świątek - Karolina Muchova w finale Roland Garros 2023. Początek finału o godzinie 15

Iga Świątek już dzisiaj zagra w finale Roland Garrros. Jej rywalką będzie Czeszka Karolin Muchova, która w Paryżu nie była nawet rozstawiona. W półfinale sprawiła sensację, wyrzucając za burtę French Open Arynę Sabalenkę (7:6, 6:7, 7:5), wiceliderkę rankingu WTA i główną rywalkę Igi Świątek. Polka triumfowała w Paryżu w latach 2020 i 2022, a teraz ma szansę wygrać Roland Garros po raz trzeci. - Jestem bardzo szczęśliwa, że znów zagram tutaj w finale. Cieszę się, że ponownie zaprezentowałam w Paryżu swój dobry tenis - mówi Iga Świątek, która w wieku 22 lat i 10 dni została najmłodszą od 15 lat zawodniczką, która awansowała do finału Roland Garros dwa lata z rzędu.

Iga Świątek kontra Karolina Muchova w finale French Open. O tytuł w Paryżu zagrają liderka rankingu WTA i dwukrotna mistrzyni Roland Garros oraz tenisistka, która nie była nawet w Paryżu rozstawiona. - Myślę, że ona pokazuje taki poziom, jakiego nie można zobaczyć u innych zawodniczek – powiedziała Agnieszka Radwańska o Idze Świątek w rozmowie z oficjalnym serwisem Roland Garros. Czeszka Muchova ma jednak ogromny potencjał, a jej pozycja w rankingu (nr 43) to głównie efekt jej kontuzji. - Jest bardzo wszechstronna, gra bardzo przyjemny dla oka tenis, inny niż 95 procent zawodniczek - stwierdził trener Tomasz Wiktorowski w rozmowie z Eurosportem.

Karolina Muchova zaczęła grać w tenisa, gdy miała 7 lat. Jej idolem był zawsze Roger Federer. Ojciec tenisistki, Josef Mucha, był zawodowym piłkarzem. W czeskiej ekstraklasie rozegrał ponad 250 meczów. Muchova awans do finału wywalczyła, pokonując w półfinale 7:6, 6:7, 7:5 Arynę Sabalenkę, a wcześniej ograła 7:5, 6:2 Rosjankę Anastazję Pawluczenkową. Iga Świątek zagra dzisiaj z Czeszką w finale Roland Garros i będzie to ich dopiero drugi oficjalny mecz. W 2019 r. walczyły w turnieju na mączce WTA w Pradze. Niespełna 18-letnia Iga Świątek raczkowała wtedy w seniorskim tourze. Do Czech pojechała bez trenera, na dodatek musiała jednego dnia rozegrać dwa ciężkie trzysetowe spotkania. To z powodu opadów deszczu i opóźnień w grafiku. Iga Świątek przegrała 6:4, 1:6, 4:6, a po ostatniej piłce popłakała się. - Pamiętam dobrze to spotkanie - wspomina Iga. Potem Świątek i Muchova walczyły jeszcze w rozgrywkach pokazowych w Czechach i Polce ciężko się z nią grało.

Karolina Muchova sprawiła sensację, ogrywając w półfinale Arynę Sabalenkę. Czeszka prezentuje się w Paryżu bardzo dobrze, ale też wykorzystała to, że znalazła się w dość łatwej części drabinki. Po wyeliminowaniu Marii Sakkari wygrywała pewnie kolejne mecze. – Dużo z nią trenowałam i oglądam też sporo jej meczów. Naprawdę lubię jej grę i ją szanuję. To zawodniczka, która może wszystko. Ma świetne wyczucie. Potrafi też przyspieszyć grę. Gra z taką swobodą w swoich ruchach. I ma świetną technikę - powiedziała Świątek o Muchovej. Czeszka z Ołomuńca prezentuje ciekawy, elegancki styl gry. Często zmienia rytm, stosuje dużo slajsów, znakomicie gra przy siatce, jest świetnie wyszkolona technicznie. Jej karierę często jednak przerywają poważne kontuzje. Słynny Mats Wilander porównał ją nawet do Ashleigh Barty i faktycznie w stylach gry Czeszki i Australijki można znaleźć dużo podobieństw.

Iga Światek broni tytułu mistrzyni Roland Garros, a w Paryżu obroniła już na pewno pozycję numer 1. Przed French Open nasza gwiazda po raz pierwszy od objęcia prowadzenia w notowaniu WTA (4 kwietnia 2022) musiała liczyć się z tym, że może zostać zepchnięta z tenisowego tronu. Przez Arynę Sabalenkę. Po półfinałach Roland Garros stało się jasne, że Iga pozostanie numerem 1, a Białorusinka musi obejść się smakiem. - Staram się mieć takie podejście, że pracuję po to, żeby kolejne rzeczy zdobywać, a nie bronić tego co już mam, bo nie chcę być jako numer 1 pasywna. Ale cieszę się, że jestem w tym miejscu i gram tak dobrze, że dalej będę miała ten najwyższy ranking. Nie wiem czy "ulga" to dobre słowo, ale... trochę ją czuję - zaśmiała się Polka w Paryżu, kiedy stało się jasne, że pozostanie liderką.

Finał Roland Garros Iga Świątek - Karolina Muchova zostanie rozegrany w sobotę 10 czerwca 2023. Początek finału Świątek - Muchova o godzinie 15. Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo z finału Świątek - Muchova w Roland Garros 2023