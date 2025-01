Iga Świątek pokonała Karolinę Muchovą! RELACJA NA ŻYWO United Cup WYNIK meczu Polska - Czechy

Odniosła wielki sukces na igrzyskach! O tym, co ją spotkało nie wiedział nikt. Gabriela Dabrowski ujawniła to po miesiącach

Na żywo Iga Świątek - Karolina Muchova Mikst Iga Świątek Jan Zieliński RELACJA NA ŻYWO WYNIK meczu Polska - Czechy United Cup Czas na mecz miksta. Zapraszamy na relację na żywo KONIEC! JAZDA! Na koniec świetna akcja Igi Świątek przy siatce! Polka pokonuje 6:3, 6:4 Karolinę Muchovą i w meczu Polska - Czechy jest remis 1-1. Czas na miksta Druga piłka meczowa. Iga pięknie przeszła z obrony do ataku Równowaga. Dobry serwis! Ale błąd Igi! Miała już otwarty kort, ale wpakowała piłkę w siatkę! Breakpoint 40-40 Muchova trafiła mocno w boczną linię. Piękne zagranie 40-30 As serwisowy Igi Świątek! Piłka meczowa 30-30 Czeszka agresywnym returnem wymusiła błąd Polki 30-15 Iga zagrała teraz w korytarz deblowy 30-0 Pewny bekhend Igi. Dwie piłki od zwycięstwa 15-0 Autowy forhend Czeszki 6:3, 5:4 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga teraz mocno podkręciła tempo! Agresywna i skuteczna gra. Polka wraca na prowadzenie 40-30 znakomity bekhend Igi wzdłuż linii. Jest breakpoint 30-30 Dobry serwis Muchovej 30-15 Oj szkoda tego błędu Polki... 30-0 Ale return Igi! 15-0 Czeszka pod presją popsuła bekhend 6:3, 4:4 Gem Muchova PRZEŁAMANIE. Czeszka wyrównuje. Znów agresywny return a potem efektowny smecz tenisistki z Ołomuńca 30-40 Znakomity return Muchovej i jest breakpoint 30-30 Błąd Świątek 30-15 Niecelny bekhend Muchovej 15-15 Polka zagrała na aut po agresywnym returnie Czeszki 15-0 Mocny forhend Igi po dobrym serwisie 6:3, 4:3 Gem Muchova. Czeszka obroniła podanie, łapiąc znów kontakt 30-40 Niecelny bekhend Igi zagrany w pełnym biegu 30-30 Dobry return Polki 15-30 15-15 Iga błysnęła teraz niesamowitą sprawnością i szybkością 0-15 Znów świetna akcja serw i wolej Czeszki 6:3, 4:2 Gem Świątek. Przewaga Igi topniała, ale na koniec rywalka pomogła, zagrywając za końcową linię 40-30 Muchova smeczowała na raty ale skutecznie. Przewaga w gemie topnieje 40-15 Dobry skrót Czeszki 40-0 Kapitalny forhend Igi 30-0 I znów dobry serwis. Brakowało go w poprzednim gemie serwisowym Polki 15-0 Dobry pierwszy serwis Igi 6:3, 3:2 Gem Muchova. Na koniec świetny serwis Czeszki Oj szkoda tego błędu Igi po miała inicjatywę. Przewaga - Muchova 40-40 po błędzie Czeszki 30-40 Dobry drive-volley Igi 15-40 A teraz skuteczna akcja serw i wolej Czeszki 15-30 As serwisowy Muchovej 15-15 Iga skuteczna przy siatce 0-15 Agresywny forhend Czeszki 6:3, 3:1 Gem Świątek. Bardzo długi gem, w którym Iga w ogóle nie trafiała pierwszym serwisem, przez co miała duże problemy. Udało się opanować sytuację po zaciętej walce na przewagi Przewaga - Świątek. Dobra akcja przy siatce Równowaga. Świetny forhend naszej gwiazdy! Iga broni breakpointa. W ogóle nie trafia teraz pierwszym podaniem Znów jest równowaga po świetnej akcji Czeszki Kolejna równowaga. Iga zagrała na aut po agresywnym returnie Karoliny Przewaga - Świątek Równowaga po błędzie Czeszki Muchova ma breakpointa po świetnym zaskakującym skrócie 40-40 Świetny drive-volley Czeszki 40-30 Minimalnie niecelny return Czeszki 30-30 Muchova returnem przejęła inicjatywę i po chwili skończyła punkt 30-15 Iga mocnym forhendem wymusiła błąd rywalki 15-15 Atomowy forhend mistrzyni Roland Garros 0-15 Duży aut po bekhendzie Igi 6:3, 2:1 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec podwójny błąd serwisowy Miuchovej Polka ma szansę na przełamanie 40-40 Kapitalna kontra Igi 30-40 Nieudany wolej Polki przy siatce 30-30 Iga wymusiła błąd rywalki mocnym forhendem 15-30 Świetna akcja serwis i wolej Muchovej 15-15 Autowy return Świątek 15-0 Czeszka pod presją zagrała w siatkę 6:3, 1:1 Gem Świątek. Iga musiała w nim odrabiać straty od 0-30. Znów pokazała klasę 40-30 Znakomity serwis Igi Świątek na zewnątrz i z dużą rotacją 30-30 Błąd Czeszki po mocnym forhendzie Polki 15-30 0-30 Szczęście teraz uśmiechnęło się do Czeszki. Piłka po taśmie spadła na stronę Polki 0-15 Mocny i dokładny forhend Czeszki 6:3, 0:1 Gem Muchova. Czeszka po grze na przewagi obroniła podanie 40-40 Teraz błąd Czeszki przy siatce 30-40 Dobry serwis Muchovej 30-30 Podwójny błąd serwisowy Czeszki 15-30 Początek drugiego seta. Serwuje Muchova 6:3 GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Polka wygrywa pierwszego seta. Bardzo wysoki poziom meczu Piłka setowa 40-40 Znakomita reakcja Igi na agresywny return Karoliny 30-40 Świetny bekhend Igi 15-40 Muchova ma breakpointy po świetnym returnie 15-30 Dobry serwis Igi na zewnątrz 0-30 Znów błąd Igi 0-15 Błąd Polki. Zagrała w siatkę na półkorcie 5:3 Gem Muchova. Polka doprowadziła do równowagi, ale potem były dwie skuteczne akcje Czeszki 40-40 Dobra reakcja Igi na krótsze zagranie rywalki 30-40 Szybka wymiana, górą Muchova 30-30 Podwójny błąd serwisowy Czeszki 15-30 Pewny forhend Muchovej po dobrym serwisie 15-15 Teraz minimalny aut po returnie Polki 15-0 Agresywny return Igi 5:2 Gem Świątek. Bardzo wysoki poziom meczu. Polka powiększa przewagę 40-30 Znakomity return Muchovej 40-15 Coraz lepiej gra Iga. Teraz głębokie zagranie Polki pod samą końcową linię 30-15 Mocny serwis Igi 15-15 Dobry głęboki return Muchovej 15-0 4:2 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. - Jazda! - krzyknęła sobie Polka po ostatniej akcji, w której wymusiła błąd Muchovej mocnym returnem Iga ma breakpointa po błędzie rywalki 40-40 Kapitalny forhend Polki 30-40 As serwisowy Muchovej 30-30 Długa i szybka wymiana. W końcu Iga wymusiła błąd Karoliny 15-30 Znów skuteczna akcja serw i wolej Muchovej 15-15 A teraz ładna akcja serw i wolej Czeszki 15-0 Podwójny błąd serwisowy Muchovej 3:2 Gem Świątek. Polka wychodzi na prowadzenie. W ostatniej akcji ładnie minęła atakującą przy siatce rywalkę 40-30 Dobry smecz Świątek 30-30 Kolejny znakomity return Czeszki 30-15 Po dobrym serwisie Iga poszła do przodu i skończyła punkt 15-15 A teraz znakomity return Muchovej 15-0 Return Czeszki w siatkę 2:2 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga szybko odrobiła straty! Agresywnie returnowała i wywierała presję 40-30 Iga ma szansę na przełamanie 30-30 Błąd Czeszki po głębokim zagraniu Polki 15-30 Iga miała inicjatywę, ale nie popisała się przy siatce, psując woleja 15-15 Świetna reakcja Polki na skrót rywalki 0-15 As serwisowy Czeszki 1:2 Gem Muchova PRZEŁAMANIE. Na koniec dobry return Czeszki pod nogi Polki. Iga traci serwis Błąd Polki i jest breakpoint Równowaga po agresywnej akcji Muchovej As serwisowy Polki. Ma przewagę 40-40 Niesamowity return Muchovej 40-30 Podwójny błąd serwisowy Igi 40-15 Autowy defensywny slajs Muchovej 30-15 Pewny smecz Świątek 15-15 A teraz dobry forhend Polki z dużą rotacją 0-15 Autowy forhend Igi 1:1 Gem Muchova. Na koniec świetna reakcja Czeszki na agresywny return Polki 15-40 Pewny forhend Czeszki po dobrym serwisie 15-30 Autowy slajs Muchovej 0-30 Dobry serwis Czeszki 0-15 Muchova trafiła idealnie w boczną linię 1:0 Gem Świątek. Iga z lekkimi problemami obroniła podanie. Na koniec dobry serwis Przewaga - Świątek 40-40 Znów autowe zagranie Igi 40-30 Autowy forhend Polki 40-15 Agresywny ale niecelny return Czeszki 30-15 Bardzo dobry serwis na zewnątrz Igi 15-15 Świetny skrót Czeszki 15-0 Autowe zagranie Muchovej GRAMY! Serwuje Iga Świątek Za chwilę początek meczu Trwa rozgrzewka Polka i Czeszka są już na korcie Hubert Hurkacz przegrał niestety z Tomasem Machacem 5:7, 6:3, 4:6. Iga Świątek musi pokonać Karolinę Muchovą, żeby przedłużyć nasze szanse na zwycięstwo w meczu z Czechami Hubert Hurkacz - Tomas Machac RELACJA NA ŻYWO WYNIK meczu Polska - Czechy w United Cup Trwa już mecz Huberta Hurkacza. Tutaj relacja na żywo Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Karolina Muchova w spotkaniu Polska - Czechy w United Cup. Początek ok. godziny 2 w nocy, po zakończeniu meczu Hurkacz - Machac

Iga Świątek i Karolina Muchova w United Cup 2025 zagrają ze sobą po raz trzeci. Bilans tej rywalizacji to 2-1 dla Polki, która wygrała oba spotkania w 2023 r. Najpierw był pamiętny finał Roland Garros, w którym Czeszka w trzecim secie przejęła inicjatywę, ale nasza tenisistka w swoim stylu najlepsze zostawiła na koniec i wygrała starcie o paryski triumf 6:2, 5:7, 6:4. Świątek ograła również Muchovą w trzech setach w Montrealu - 6:1, 4:6, 6:4. Wcześniej górą była Czeszka, w 2019 r. w Pradze.

Iga Świątek i Karolina Muchova doskonale się znają. Czeszka kiedy jest w formie i nie dokucza jej zdrowie, prezentuje bardzo wysoki poziom, więc przed naszą tenisistek bardzo trudne wyzwanie. Muchova występ w United Cup zaczęła od zwycięstwa 6:2, 6:2 z Norweżką Malene Helgo. Świątek następnego dnia rozgromiła tę tenisistkę 6:1, 6:0.

United Cup to rozgrywane w Australii międzynarodowe rozgrywki organizowane wspólnie przez ATP i WTA. Zagra w nich 18 zespołów, które trafiły do 6 grup. Do ćwierćfinałów awansują zwycięzcy grup i dwie drużyny z drugich miejsc z najlepszym bilansem. Każdy mecz składa się z singla kobiet, singla mężczyzn i miksta. Tenisiści w United Cup walczą o rankingowe punkty i zarabiają duże pieniądze. W puli nagród jest aż 11 mln dolarów.