WTA Doha: Kiedy finał Świątek - Rybakina O której godzinie gra Iga Świątek w finale?

Iga Świątek poznała rywalkę w finale turnieju WTA w Dausze. Będzie nią Jelena Rybakina. Reprezentująca Kazachstan tenisistka pokonała 6:2, 6:4 Rosjankę Anastazję Pawluczenkową. Iga Świątek do finału awansowała bez gry, bo Karolina Pliskova oddała mecz walkowerem. Jako powód podała kontuzję pleców. Polka w ćwierćfinale ograła 6:4, 6:0 Wiktorię Azarenkę. - Uwielbiam tutaj grać - uśmiechała się liderka rankingu, która wygrała turniej w Dausze w latach 2022 i 2023. Teraz ma szansę po raz pierwszy w karierze skompletować hat-tricka, wygrywając te same zawody w trzech kolejnych edycjach.

Iga Świątek i Jelena Rybakina w Dausze zagrają ze sobą po raz czwarty. Bilans tej rywalizacji to 3-1 dla Rybakiny, która w poprzednim sezonie pokonała Polkę trzy raz. Iga Świątek najpierw uległa reprezentantce Kazachstanu 4:6, 4:6 w 4. rundzie Australian Open, a potem 2:6, 2:6 w półfinale Indian Wells. Na koniec był dramatyczny mecz w Rzymie, rozgrywany w deszczu i bardzo późno wieczorem. Polka przy stanie 6:2, 6:7, 2:2 skreczowała z powodu kontuzji. Urodzona w Moskwie reprezentantka Kazachstanu jest praktycznie Rosjanką. Do 2018 r. reprezentowała Rosję, a potem Kazachstan obiecał jej wsparcie finansowe za reprezentowanie tego państwa. Rybakina zgodziła się i dzięki temu mogła zostać mistrzynią Wimbledonu, bo rosyjscy tenisiści byli wtedy wykluczeni z rywalizacji.

Atuty wysokiej i długonogiej Jeleny Rybakiny (184 cm wzrostu) to przede wszystkim potężny płaski serwis, mocny return i silne uderzenia z głębi kortu. Iga i Jelena dobrze się znają jeszcze z czasów juniorskich. - Pamiętam, że grałyśmy ze sobą jako juniorki w fiale Trofeo Bonfiglio na mączce. Przegrałam. Byłam strasznie zestresowana, że w internecie leciała transmisja na żywo i po prostu nie mogłam się przez to skupić. W tej chwili wydaje się to surrealistyczne. Ale myślałam sobie: "nie wiem, kto mnie obserwuje. To internet. To jest ogromne" - wspominała ze śmiechem Iga Świątek.

Mecz Iga Świątek - Jelena Rybakina w finale turnieju WTA w Dausze zostanie rozegrany w sobotę 17 lutego. Początek finału Świątek - Rybakina o godzinie 16 polskiego czasu. Transmisja TV na antenie Canal+ Sport.