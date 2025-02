WTA Doha PREMIE: Ile zarobiła Iga Świątek w Katarze? Jakie są nagrody pieniężne?

Iga Świątek walczy w turnieju WTA Doha 2025. Polka wygrała tę imprezę już trzy razy z rzędu. - Czuję się tutaj komfortowo, ale każdy turniej to inna historia, więc zobaczymy, co się wydarzy - mówi Iga Świątek, która rok temu w finale pokonała 7:6, 6:2 Jelenę Rybakinę. Polka triumfowała w Katarze w latach 2022 i 2023, zgarniając złote sokoły - efektowne statuetki dla mistrzyń zawodów w Dosze - oraz duże premie finansowe. Warunki w Katarze są specyficzne. Jak na nawierzchnię twardą korty są stosunkowo wolne, a kozioł piłki dość wysoki, co pasuje Idze Świątek. Do tego często jest tam chłodno i wieje tam silny wiatr, a w tak wymagającej aurze Polka zawsze zyskuje dodatkową przewagę nad rywalkami. Jeżeli znów zgarnie złotego sokoła, będzie pierwszą tenisistką od 14 lat z czterema kolejnymi triumfami w tym samym turnieju (ostatnio K. Woźniacka w New Haven w latach 2008-2011).

Ile zarobiła Iga Świątek w WTA Doha 2025?

Jeszcze dwa lata temu turniej WTA Doha był zawodami rangi WTA 500 (zamieniał się rangą co rok z WTA w Dubaju), więc pula nagród była mniejsza. Iga Świątek zarobiła wtedy za wygranie zawodów w Katarze 120,1 tys. dolarów. Teraz premie w Katarze są dużo wyższe. Mistrzyni WTA Doha 2025 zarobi 597 000 dolarów czyli ok. 2,4 mln złotych. Poniżej lista premii w WTA Doha 2025.

WTA Doha 2025 PREMIE Nagrody pieniężne w Dausze

1. runda - 16 900 dolarów

2. runda - 23 500 dolarów

3. runda - 41 600 dolarów

1/4 finału - 83 470 dolarów

1/2 finału - 181 400 dolarów

finalistka - 351 801 dolarów

zwyciężczyni - 597 000 dolarów

