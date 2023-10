Kiedy losowanie WTA Finals 2023? O której godzinie losowanie Turnieju Masters w Cancun?

Iga Świątek pławi się w niewyobrażalnych luksusach. Cena za pokój w tym hotelu sprawia, że nogi same się uginają. Co za widoki!

Iga Świątek już dzisiaj w nocy pozna rywalki w WTA Finals w Cancun. Przed nami ceremonia losowania. Organizatorzy postanowili wybudować korty i otaczające je trybuny na terenie luksusowego 5-gwiazdowego turystycznego kurortu Paradisus Cancun (Raj w Cancun), tuż obok plaży. W WTA Finals zagrają najlepsze tenisistki w 2023 r. - osiem singlistek i osiem par deblowych (plus zawodniczki rezerwowe). O awans do półfinałów walczyć będą tradycyjnie w dwóch grupach systemem każda z każdą. Sprawdź, kiedy losowanie WTA Finals 2023.

WTA Finals Kiedy losowanie? DATA GODZINA

Iga Świątek w WTA Finals powalczy o ogromne pieniądze. W puli nagród jest 9 milionów dolarów, o aż 4 mln więcej niż w WTA Finals 2021 i 2022. A to oznacza, że zwyciężczyni turnieju singla będzie mogła zarobić ponad 3 mln dolarów (ok. 12,9 mln zł). Tyle zgarnie, jeżeli wygra zawody z kompletem pięciu zwycięstw - trzech w grupie, a potem oczywiście w półfinale i finale. Duże premie tenisistki zgarną już za samo wyjście na kort oraz każdy wygrany mecz.

Iga Świątek od kilku dni jest w Cancun, gdzie trwają ostatnie gorączkowe przygotowania do WTA Finals. Organizatorzy wciąż budują kort, na którym ma toczyć się rywalizacja, oraz otaczającego go trybuny. To kolejna kompromitacja władz WTA, które nie były w stanie dopilnować nawet tak podstawowych rzeczy. Iga Świątek i inne uczestniczki na razie trenują na dwóch kortach, z których na co dzień korzystają goście hotelowego kompleksu w Cancun. W czwartek Polka dostała od trenera Tomasza Wiktorowskiego wolne i znakomicie ten czas wykorzystała. Wiceliderka rankingu wyskoczyła na rejs jachtem. Iga bardzo lubi spędzać czas blisko wody. Często sama żegluje, najczęściej w towarzystwie psychologa Darii Abramowicz, wytrawnej żeglarki. Świątek zdradziła nawet kiedyś, że planuje zakup jachtu.

Iga Świątek nie ukrywa, że wolałaby, żeby WTA Finals odbyły się wcześniej. - Wtedy przerwa między sezonami i okres przygotowawczy byłyby dłuższe. Ale musimy się dostosować do decyzji WTA - powiedziała po triumfie w Pekinie. - Finały w Cancun to naprawdę ważny turniej. Chcę się do niego dobrze przygotować i w pewnym sensie kontynuować pracę, którą wykonałam po US Open, jeśli chodzi o technikę i to, co chcę poprawić na korcie. Teraz skupiam się na ostatnim turnieju w sezonie - dodała Iga Świątek, która w ubiegłorocznych WTA Finals w Teksasie wyszła z grupy z kompletem zwycięstw, ale w półfinale uległa (2:6, 6:2, 1:6) Arynie Sabalence. Tytułu nie obroni Francuzka Caroline Garcia, która nie zakwalifikowała się do mistrzostw.

Kiedy losowanie WTA Finals 2023? O której godzinie losowanie WTA Finals?

W WTA Finals w Cancun rozegra się też bitwa o pozycję numer 1 w rankingu WTA na koniec sezonu. Iga Świątek musi odrobić aż 630 punktów do Aryny Sabalenki, a do wygrania w całym turnieju jest 1500 pkt (zwycięstwo po trzech wygranych meczach w grupie). Scenariusz jest dużo, ale w dużym uproszczeniu Polka wróci na tron liderki jeżeli wygra WTA Finals, a Białorusinka nie dojdzie do finału. Może również wyprzedzić Sabalenke w przypadku porażki w finale, ale tenisistka z Mińska musiałaby przegrać wszystkie spotkania. - Jeżeli drugi raz zostanę numerem 1, to na pewno podejdę do tego z trochę większą świadomością i lepiej przygotowana - stwierdziła Iga w rozmowie z "Super Expressem".

One zagrają w WTA Finals 2023 (w singlu)

Aryna Sabalenka (BLR) Iga Świątek (POL) Coco Gauff (USA) Jelena Rybakina (KAZ) Jessica Pegula (USA) Ons Jabeur (TUN) Marketa Vondrousova (CZE) Maria Sakkari (GRE)

Losowanie WTA Finals 2023 odbędzie się w nocy z piątku na sobotę (27/28 października) o godzinie 2 w nocy polskiego czasu. Turniej WTA Finals 2023 w Cancun zacznie się 29 października i potrwa do 5 listopada. Niestety mecze singlowe w fazie grupowej rozgrywane będą od godziny 23 polskiego czasu (różnica 6 godzin między Polską a Cancun, po zmianie czasu). Pierwszy mecz o 23, a drugi po nim, ale nie przed godz. 24 w nocy. Transmisje TV z WTA w Cancun na antenie Canal+ Sport.

