WTA Finals 2024 rozgrywane są w Rijadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej. Ten kraj tradycyjnie już wyłożył na stół gigantyczne pieniądze, przekonując władze WTA do podpisaniu kontraktu na trzy lata. Pula nagród w WTA Finals to aż 15,25 mln dolarów, co jest rekordem jeżeli chodzi o te prestiżowe rozgrywki. Poprzednio największą pulę nagród miały WTA Finals 2019 w Shenzhen - 14 mln dol. Po pandemii i zerwaniu kontraktu z Chińczykami (wycofał się główny sponsor) pieniądze w kolejnych Turniejach Masters były już dużo mniejsze. Ostatnio w WTA Finals 2023 w Cancun niepokonana w całym turnieju Iga Świątek zarobiła nieco ponad 3 mln dolarów. Teraz może zgarnąć 5,155 mln dolarów, co byłoby rekordem jeżeli chodzi o premie wygrywane w tenisowych turniejach kobiet.

WTA Finals PREMIE: Ile zarobiła Iga Świątek?

Iga Świątek trafiła do grupy razem z Coco Gauff, Jessicą Pegulą i Barborą Krejcikovą. W drugiej grupie znalazły się Aryna Sabalenka, Jasmine Paolini, Jelena Rybakina i Qinwen Zheng. Mecze w grupach rozgrywane są systemem każda z każdą. Potem półfinały i wielki finał. Polka i pozostałe finalistki w Rijadzie zarabiają pieniądze już za samo rozgrywanie meczów. Nawet przy komplecie trzech porażek w fazie grupowej tenisistka zgarnie 335 tys dolarów. Każde zwycięstwo w grupie to kolejne 350 tys. dolarów. Wygrana w półfinale warta jest kolejne 1,27 mln dol., a w finale - 2,5 mln dolarów. Spore pieniądze zarobią również zawodniczki rezerwowe. Poniżej lista premii w WTA Finals 2024 w Rijadzie.

Ile zarobiła Iga Świątek w WTA Finals 2024 Premie, nagrody pieniężne

Zwycięstwo w finale - 2,5 mln dolarów

Zwycięstwo w półfinale - 1,27 mln dolarów

Zwycięstwo w grupie - 350 tys. dolarów

Za udział - 335 tys. dolarów

Rezerwowa - 140 tys. dolarów

Niepokonana mistrzyni - 5,155 mln dolarów

Za udział

jeden rozegrany mecz - 225 tys. dolarów

dwa rozegrane mecze - 275 tys. dolarów

trzy rozegrane mecze - 335 tys. dolarów

Rezerwowa

zero rozegranych meczów - 140 tys. dolarów

jeden rozegrany mecz - 200 tys. dolarów

dwa rozegrane mecze - 250 tys. dolarów

