Z kim gra Iga Świątek w WTA Finals? Polka poznała rywalki, dobre losowanie!

Iga Świątek zachwyciła w czasie ceremonii losowania. W gustownej długiej czerwonej sukni wyglądała wspaniale. Po losowaniu grup Polka nie miała też powodów do narzekań. Mogła zdecydowanie trafić gorzej. Wiceliderka rankingu uniknęła Jeleny Rybakiny, z którą ostatnio przegrywała (bilans 1-3). Zamiast tego zagra z Coco Gauff (bilans 8-1). Pozostałe rywalki Igi Świątek to Ons Jabeur i Marketa Vondrousova. Iga Świątek pierwszy mecz rozegra w poniedziałek o godzinie 23 polskiego czasu. Jej rywalką będzie Czeszka Vondrousova. Poniżej skład grup w turnieju singla.

Bacalar Group

1. Aryna Sabalenka

4. Elena Rybakina

5. Jessica Pegula

8. Maria Sakkari

Chetumal Group

2. Iga Swiatek

3. Coco Gauff

6. Ons Jabeur

7. Marketa Vondrousova

Iga Świątek po raz trzeci zagra w WTA Finals. W poprzednich dwóch edycjach prestiżowych mistrzostw najpierw nie wyszła z grupy (WTA 2021 w Guadalajarze), a ostatnio odpadła w półfinale (WTA 2022 w Teksasie). W WTA Finals zagrają tradycyjnie najlepsze tenisistki w sezonie - osiem singlistek i osiem par deblowych. O awans do półfinałów walczyć będą w dwóch grupach systemem każda z każdą. Organizatorzy turnieju w Cancun postanowili wybudować korty i otaczające je trybuny na terenie luksusowego 5-gwiazdowego turystycznego kurortu, tuż obok plaży. Niestety jeszcze dzisiaj trwały prace nad budową areny, na której powalczą tenisistki, które będą miały bardzo mało czasu, żeby zapoznać się z nowym kortem. Wymagające będą też warunki pogodowe, bo wieje tam mocny wiatr. To kolejna kompromitacja władz WTA, które nie były w stanie dopilnować nawet tak podstawowych rzeczy jak przygotowanie na czas kortu i trybun. Iga Świątek i inne uczestniczki na razie trenują na dwóch kortach, z których na co dzień korzystają goście hotelowego kompleksu w Cancun. W czwartek Polka dostała od trenera Tomasza Wiktorowskiego wolne i znakomicie ten czas wykorzystała. Wiceliderka rankingu wyskoczyła na rejs jachtem.

WTA Finals 2023 Premie: Ile może zarobić Iga Świątek?

Iga Świątek w WTA Finals powalczy o ogromne pieniądze. W puli nagród jest 9 milionów dolarów, o aż 4 mln więcej niż w WTA Finals 2021 i 2022. A to oznacza, że zwyciężczyni turnieju singla będzie mogła zarobić ponad 3 mln dolarów (ok. 12,8 mln zł). Tyle zgarnie, jeżeli wygra zawody z kompletem pięciu zwycięstw - trzech w grupie, a potem oczywiście w półfinale i finale. Duże premie tenisistki zgarną już za samo wyjście na kort oraz każdy wygrany mecz.

Iga Świątek walczy o pozycję numer 1. Trudne zadanie!

W WTA Finals w Cancun rozegra się też bitwa o pozycję numer 1 w rankingu WTA na koniec sezonu. Iga Świątek musi odrobić aż 630 punktów do Aryny Sabalenki, a do wygrania w całym turnieju jest 1500 pkt (zwycięstwo po trzech wygranych meczach w grupie). Scenariuszy jest dużo, ale w dużym uproszczeniu Polka wróci na tron liderki jeżeli wygra WTA Finals, a Białorusinka nie dojdzie do finału. Może również wyprzedzić Sabalenke w przypadku porażki w finale, ale tenisistka z Mińska musiałaby przegrać wszystkie spotkania. - Jeżeli drugi raz zostanę numerem 1, to na pewno podejdę do tego z trochę większą świadomością i lepiej przygotowana - stwierdziła Iga w rozmowie z "Super Expressem".

