WTA Madryt: Kiedy gra Iga Świątek półfinał z Madison Keys? O której godzinie mecz 1/2 finału

Iga Świątek poznała rywalkę w półfinale turnieju WTA w Madrycie. Będzie nią Madison Keys. Amerykanka była długo zupełnie bezradna w starciu z Ons Jabeur. Przegrywała 0:6, 0:2, ale nagle poderwała się do walki o odwróciła losy meczu, wygrywając 0:6, 7:5, 6:1. Iga Świątek awans wywalczyła, pokonując 4:6, 6:0, 6:2 Beatriz Haddad Maię. - W końcówce pierwszego trochę się spięłam i wszystkie moje ruchy były takie niepewne. Stąd wzięły się te błędy. Najważniejsze jest to, że wróciłam i miałam więcej pomysłów w drugim secie. Wiedziałam, że jak będę grała swoje, to będzie dobrze - powiedziała po spotkaniu Iga Świątek .

Iga Świątek i Madison Keys w Madrycie zagrają ze sobą już po raz czwarty. Bilans tej rywalizacji to 2-1 dla Polki. Iga Świątek wygrała dwa pierwsze mecze z Amerykanką - kolejno 7:5, 6:1 w Rzymie w 2021 r. i 6:1, 6:0 w Indian Wells 2022. Madison Keys zrewanżowała się Polce w 2023 roku w Cincinnati, wygrywając 6:3, 6:4. - Madison to zawodniczka, która uderza piłki bardzo mocno - mówi Iga Świątek. Atuty wysokiej tenisistki z USA to potężny płaski serwis i mocne uderzenia z głębi kortu.

Iga Świątek potrzebuje już tylko dwóch zwycięstw, żeby po raz pierwszy w karierze wygrać turniej WTA w Madrycie. To jedyny duży turniej rozgrywany na mączce, w którym nigdy nie triumfowała. Roland Garros wygrała trzy razy (2022, 2022, 2023). Po dwa razy podbiła Rzym (2021, 2022) i Stuttgart (2022, 2023). Iga Świątek w Madrycie zarobiła już bardzo dużo pieniędzy - 284 590 euro. Tenisistka z Raszyna po turnieju w stolicy Hiszpanii może wyprzedzić Agnieszkę Radwańską pod względem pieniędzy zarobionych na korcie. Krakowianka z turniejowych premii uzbierała 27,68 mln dolarów. Iga Świątek przed turniejem w Madrycie miała w dorobku 27,17 mln dol.

Mecz Iga Świątek - Madison Keys w 1/2 finału turnieju WTA w Madrycie zostanie rozegrany w czwartek 2 maja. Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu Świątek - Keys. Będzie to pierwszy półfinał w kolejności, więc Iga Świątek zagra pewnie ok. godz. 14-15. Transmisje TV z turnieju WTA w Madrycie na antenie Canal+ Sport.

