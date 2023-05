WTA Rzym PREMIE Nagrody pieniężne Ile zarobiła Linette? Ile zarobiła Iga Świątek w Rzymie?

Trwa turniej WTA w Rzymie. Iga Świątek zacznie w 2. rundzie i zagra z Rosjanką Anastazją Pawluczenkową. W 3. rundzie jest już Magda Linette, która pokonała 7:6, 6:1 Czeszkę Lindę Noskovą. Rywalizacja w turnieju WTA w Rzymie toczy się o duże premie, większe niż rok temu.

Bilans Igi Świątek w Rzymie w ostatnich dwóch edycjach to 11 zwycięstw, tylko jeden przegrany set (z B. Krejcikovą) i... mnóstwo spałaszowanego tiramisu, którym Polka świętowała w Wiecznym Mieście swoje sukcesy. W wielkich finałach wręcz demolowała słynne rywalki - 6:0, 6:0 z Karoliną Pliskovą (2021) i 6:2, 6:2 z Ons Jabeur (2022). Korty ziemne na Foro Italico są bardzo wolne, co pasuje polskiej Królowej Mączki, która w trakcie wymian ma więcej czasu na wygenerowanie swoich potężnych top-spinowych uderzeń, zabójczych na tej nawierzchni.

Ile zarobiła Iga Świątek w Rzymie? Premie nagrody pieniądze w WTA Rzym 2023

Dla Igi Świątek występ w Rzymie to również próba generalna przed Roland Garros. I okazja do zgarnięcia dużej wypłaty. Rok temu szeroko komentowano wysokość premii w rzymskich turniejach WTA i ATP, bo w tym męskim nagrody finansowe były dużo wyższe. Mistrz (N. Djoković) zarobił wtedy 836,3 tys. euro, a Iga dostała tylko 332,2 tys. euro. Teraz panowie znów zgarną więcej - 1,1 mln euro dla mistrza ATP i 521,7 tys. euro dla mistrzyni WTA. - Tenis jest jednym ze sportów, w których mówimy o równości, ale wciąż jest wiele rzeczy, nad którymi możemy popracować, jeśli chodzi o wygrywanie takich samych nagród pieniężnych w niektórych turniejach WTA w porównaniu do ATP na tym samym poziomie - komentowała Iga Świątek. - Jak wiadomo, w turniejach Wielkiego Szlema premie są już równie. To miłe, ale na pewno byłoby dobrze, gdyby WTA skupiło się jeszcze na tym problemie. Dużo jest w tym biznesu, a czasem również polityki. Rozumiem też ludzi, którzy mówią, że męski tenis jest przyjemniejszy do oglądania. Uważam jednak, że śledzenie kobiecego tenisa daje te same emocje, a czasem nawet większe, bo jako kobiety jesteśmy nieco bardziej emocjonalne - dodała z uśmiechem Iga.

WTA Rzym 2023 PREMIE Jakie są nagrody pieniężne w turnieju WTA w Rzymie?

Premie w turnieju WTA Rzym 2023

I runda - 7 828 euro

II runda - 12 652

III runda - 22 700

IV runda - 39 130

1/4 finału - 79 930

1/2 finału - 143 490

finał - 272 200

zwycięstwo - 521 754