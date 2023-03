WTA zaczepiło Roberta Lewandowskiego! pokazali zdjęcia Igi i oznaczyli snajpera Barcelony, jest odpowiedź

O żartach i memach z Igą Świątek i Robertem Lewandowskim zrobiło się głośno nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Wszystko wzięło się z tego, że Polak, choć święcił w ostatnim czasie duże triumfy, musiał się pogodzić z tym, że w 2022 roku Świątek je przyćmiła i nie było wątpliwości, że zgarnie nagrodę dla najlepszego sportowca roku w Polsce za minione 12 miesięcy. Sama Świątek przyznała, że trafiają do niej memy o „gówniarze z paletkom” i niektóre uznaje za całkiem zabawne. Co złośliwsi twierdzą, że Polka zaraz wygryzie Lewandowskiego również z jego dziedziny, gdyż sama lubi czasami zagrać w piłkę. I teraz wykorzystać to postanowiło WTA, które zaczepiło Lewandowskiego na Twitterze i... dostało odpowiedź!

Lewandowski reaguje na zaczepkę

WTA postanowiło udostępnić kilka zdjęć, jak Iga Świątek rozstawia sprzęt i trenuje grając w piłkę nożną. W jednym z wpisów administrator profilu kobiecej organizacji tenisa postanowił oznaczyć napastnika Barcelony. – Jak forma, Lewy? – napisano i chyba nie do końca spodziewano się odpowiedzi!

Lewandowski zareagował po kilku godzinach w bardzo miły sposób. – Wygląda niesamowicie – napisał polski snajper dodając uśmiechniętą emotikonę oraz symbol umięśnionej ręki. Wymiana takich uprzejmości, choć nie jest może czymś nadzwyczajnym, to nadaje pewnej lekkości w relacjach dwóch najlepszych obecnie polskich sportowców, a w czasach mediów społecznościowych nawet takie krótkie i proste przekazy mogą zyskać dużą popularność.