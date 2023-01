i Autor: Twitter Eurosport Daniel Altmeier na Australian Open

Chwile grozy

Wybuch na trybunach w Australian Open podczas meczu. Niemiec patrzył z przerażeniem [WIDEO]

Chwile grozy podczas Australian Open 2023. Nikt nie mógł spodziewać się nagłego wybuchu, do którego doszło podczas jednego z meczów. Zszokowani tenisiści ze strachem spojrzeli w stronę trybun, patrząc, co wydarzyło się wśród publiczności. Na szczęście na strachu się skończyło! Co przyprawiło zawodników o ciarki?