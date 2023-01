Linette - Sherif O której godzinie gra Magda Linette Australian Open KIEDY gra Magda Linette pierwszy mecz AO 2023 I runda

Magda Linette w I rundzie Australian Open 2023 zagra z Egipcjanką Mayar Sherif i będzie to pierwszy pojedynek tenisistki z Poznania z tą rywalką. Polka przed występem w Melbourne błysnęła formą w barwach reprezentacji Polski w United Cup, gdzie zdobyła dla naszego zespołu kilka bardzo ważnych punktów. Potem szybko odpadła z turnieju WTA w Hobart.

Magda Linette po udanych występach w United Cup nie poszła za ciosem w turnieju WTA w Hobart. Dla tenisistki z Poznania była to próba generalna przed Australian Open i niestety nie wypadła najlepiej. Polka po nerwowym meczu przegrała 4:6, 6:1, 4:6 z Belgijką Alison Van Uytvanck (nr 70). "Występ w Hobart był trudny. Zrobiłam wszystko, co mogłam i byłem zadowolona ze swojego występu, ale ostatecznie zabrakło mi kilku punktów. Przeanalizujemy, odpoczniemy i wrócimy do pracy. Ogólnie rzecz biorąc, myślę tylko pozytywnie przed AO i nie mogę się doczekać, żeby was wszystkich tam zobaczyć!" - napisała po tym występie do kibiców Magda Linette

Magda Linette w Australian Open do tej pory najdalej doszła do III rundy, w 2018 roku. W ostatniej edycji turnieju Polka odpadła w II rundzie. - Jestem przygotowana. Mam całkiem dobry plan. Czuje się dobrze, szczególnie po tych meczach w United Cup - powiedziała w rozmowie z Polskim Radiem Magda Linette.

Mecz Magda Linette - Mayar Sherif w I rundzie Australian Open 2023 zostanie rozegrany we wtorek 17 stycznia. Początek meczu Linette - Sherif ok. godziny 5-6 polskiego czasu (trzeci mecz od godz. 1 po dwóch meczach mężczyzn). Transmisja TV z Australian Open na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.

