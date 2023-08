Wyjątkowa wystawa zdjęć naszego reportera z USA. Marcin Cholewiński zaprezentował największe perełki! [GALERIA]

US Open: Kiedy grają Polacy 2. runda O której godzinie mecze Polaków w US Open

US Open DRABINKA mężczyzn WYNIKI ATP Terminarz US Open 2023

Zieliński to obecnie najwyżej notowany polski deblista. Podobnie jak rok temu w Nowym Jorku występuje w parze z Hugo Nysem. Podczas wystawy dopisywał mu dobry humor i wymieniał się żartami ze swoim trenerem. Fyrstenberg bowiem najwyżej w rankingu zajmował 6. miejsce. Zieliński jest obecnie 7. i wszystko wskazuje, że w Nowym Jorku wyprzedzi swojego szkoleniowca.

Fotografie Cholewińskiego i Jaworskiego będzie można oglądać w centrum polsko - słowiańskim na Greenpointcie przez cały nowojorski turniej. Widzom najbardziej spodobała się fotografia Igi Świątek na tle drewnianych drzwi.

- Miałem duże szczęście, że udało mi się zrobić to zdjęcie. To było przed ceremonią losowania na turnieju WTA Finals w Forth Worth w Teksasie. Iga wyjrzała wówczas, czy może już wchodzić na scenę, a ja właśnie na to czekałem. Wyszło super zdjęcie - zdradził Cholewiński.