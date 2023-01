Wymowny wpis Igi Świątek. Przyznała to przed kibicami. Przesłanie, które nie przejdzie niezauważone

Ojciec Novaka Djokovicia okrył się hańbą! Po tym co zrobił, aż ręce opadają do ziemi. Wstyd to mało powiedziane

Iga Świątek na Australian Open jechała w roli faworytki. Inaczej być nie mogło, gdyż reprezentantka Polski w ubiegłym roku zwyciężyła na wielu ważnych turniejach i zdominowała kobiecy tenis. A ponadto rok temu doszła do półfinału australijskiej imprezy. Można było się więc spodziewać, że Świątek ponownie zachwyci fanów. Tym razem kibice 21-latki musieli pogodzić się z jej dość szybką porażką, bo odpadła już w IV rundzie.

Iga Świątek umieściła wymowny wpis. Ważne przesłanie

Taki wynik jest poniżej oczekiwań samej zawodniczki. Świątek nie ukrywała tego we wpisie na Twitterze, w którym jednocześnie pożegnała się z Australią. - Zaakceptować, dostosować się, iść dalej... Ja już w domu, wracam do pracy. Dziękuję AO, dziękuję Wam za wsparcie. Nie był to dobry dla mnie wynik, ale odrobię lekcję i każdego dnia włożę wysiłek w to, żeby się rozwijać i być coraz lepszą tenisistką. Do zobaczenia niebawem! - napisała w polskiej wersji liderka rankingu WTA.

W angielskiej wersji dodała jeszcze ważne przesłanie. - Nic nie staje się łatwiejsze. To po prostu ty stajesz się lepszym - brzmią słowa na zakończenie wpisu Świątek. Taki cytat wielu z nas może wziąć sobie do serca. Kibice w komentarzach wyrazili mnóstwo wsparcia i dodawali otuchy mistrzyni. - Dzięki z walkę do końca. Wiesz nad czym pracować więc trzymam mocno kciuki i Jazda. Step by step i do celu - napisała jedna z fanek.

🪃Back home. Accept, adjust, move on. Thank you @AustralianOpen and thanks to all of you for your support. Not the result I wanted but I will keep learning and keep working hard with no expectations. See you soon!P.S. "It never gets easier. You just get better."#grinding pic.twitter.com/rkek7gVWJp— Iga Świątek (@iga_swiatek) January 27, 2023

