Znany tenisista zemdlał na korcie w Miami Open! Koszmarne sceny [WIDEO]

Miami Open to turniej znany z tego, że rywalizacja przebiega w bardzo trudnych warunkach. Do wysokiej temperatury dochodzi bardzo wysoka wilgotność. Często jest parno i duszno. Przekonał się o tym boleśnie francuski tenisista Arthur Cazaux. W trakcie trzeciego seta w meczu z Haroldem Mayotem zawodnik, szykując się do odbioru serwisu, nagle zemdlał. Zastanawiająca jest postawa jego rywala, któremu nie przyszło do głowy, żeby spróbować pomóc przeciwnikowi. Na szczęście do leżącego na korcie Cazaux szybko podeszli członkowie obsługi turnieju a potem służby medyczne. Cazaux nie wrócił już do gry. "Nie widziałem, jak upadł i myślałem, że leży, bo dostał skurczu. Jest między nami wielka przyjaźń" - tłumaczył się Mayot.

Arthur Cazaux fainted in Miami and was forced to retire. Likely due to the heat. Scary scenes. (via @Tennis4everrr) pic.twitter.com/hm5yg0aF7Y— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 18, 2024