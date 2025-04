Tak Kuszczak przekonał Manchester United. Ferguson po tym meczu musiał być w szoku

To się musiało tak skończyć, Jan Bednarek znów to przeżył. Totalna katastrofa!

Obecnie działa w branży deweloperskiej. Prowadzi firmę budującą domy i mieszkania, zarządza kompleksem apartamentów nad polskim morzem, blisko plaży w Rewie.

A na to wszystko zarobił grą w Anglii. Gdy Kuszczak wchodził w świat w Premier League, jego West Bromwich Albion było czerwoną latarnią ligowej elity. 7 maja 2005 roku ekipa Bryana Robsona wybrała się na Old Trafford, marząc o sensacji w starciu z Manchesterem United. Wtedy "Czerwone Diabły" były na trzecim miejscu w tabeli i celowały już tylko w wicemistrzostwo Anglii (co dawało grę w Lidze Mistrzów bez konieczności rozgrywania eliminacji).

Nieszczęście konkurenta

Polski bramkarz przegrywał rywalizację z bardziej doświadczonym Russellem Houltem, dla którego to był piąty sezon w WBA. Nieszczęście Houlta okazało się wielką szansą dla Kuszczaka. W 20. minucie z rzutu wolnego Irlandczyka zaskoczył Ryan Giggs. Uderzył jeszcze przed gwizdkiem, gdy Hoult ustawiał mur. Nie zdążył do piłki, a przy próbie rozpaczliwej interwencji... doznał kontuzji.

I tak oto do bramki wskoczył 23-letni Kuszczak, totalnie zaczarowując przestrzeń między słupkami:

37. minuta: Kuszczak kapitalnie broni strzał głową Quintona Fortune'a

38. minuta: Kuszczak broni sytuacyjny strzał Cristiano Ronaldo z pola karnego

40. minuta: Kuszczak broni strzał z dwóch metrów Cristiano Ronaldo

45. minuta: Kuszczak spokojnie łapie piłkę po główce Alana Smitha

82. minuta: Kuszczak broni trudny strzał po ziemi z linii "szesnastki" Wayne'a Rooneya

86. minuta: Kuszczaka ratuje słupek, strzelał Paul Scholes

89. minuta: Kuszczak rewelacyjnie broni strzał z rzutu wolnego Rooneya

Legendarna interwencja Kuszczaka

Te wszystkie interwencje nabrały wartości w 63. minucie, gdy goście wyrównali. Do siatki trafił Robert Earnshaw. The Baggies wywieźli sensacyjny remis z Old Trafford, a Kuszczak był na ustach wszystkich. Od tamtego momentu był liderem defensywy klubu spod Birmingham, która sezon 2005/2006 zakończyła nad kreską. W następnym sezonie Kuszczak był bramkarzem numer jeden, jego interwencja z 94. minuty meczu z Wigan do dziś jest jedną z najlepszych w historii Premier League.

West Brom niestety spadł do Championship, ale Kuszczak został w elicie. Zgłosił się po niego Sir Alex Ferguson, 10 sierpnia 2006 roku Polak podpisał kontrakt z Manchesterem United. W bramce "Czerwonych Diabłów zadebiutował 17 września w meczu przeciwko Arsenalowi. Na początku spotkania sprokurował rzut karny, ale... go obronił. Kanonierzy ostatecznie wygrali 1:0.

W sumie zagrał 32 spotkania w Premier League w barwach MU, 16 razy zachował czyste konto. W Lidze Mistrzów zagrał aż pięć spotkań w sezonie 2007/2008, w którym po raz ostatni Manchester United sięgnął po najcenniejsze trofeum w Europie.

Największą misją Kuszczaka na Old Trafford było pozostanie pierwszym bramkarzem, ale za rywala miał Edwina van der Sara, jednego z najlepszych bramkarzy w historii klubu. Polak dobił do 61 spotkań w barwach MU, w których aż 27 razy zachował czyste konto. – To wspaniały człowiek, pozdrówcie mojego dobrego kumpla – mówił nam podczas Euro 2024 Owen Hargreaves, którego spotkaliśmy przy okazji meczu Portugalia-Czechy i zapytaliśmy o Kuszczaka.

A Kuszczak, o czym wspomnieliśmy, dalej jest wielkim fanem Manchesteru United. Bywa na meczach i dopinguje, ostatnio był na derbach z City...

