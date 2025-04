Chelsea – Legia: Niesamowite racowisko kibiców zrobiło wrażenie w Londynie

Choć na czwartkowym meczu Chelsea – Legia w Lidze Konferencji pojawił się tylko tysiąc kibiców polskiego zespołu, to właśnie fani „Wojskowych” zrobili największe wrażenie. Kibice znaleźli się na ustach całej Anglii jeszcze przed meczem. Dlaczego? Mimo ograniczenia biletów o połowę, brytyjska policja obawiała się przyjazdu fanów Legii. Jak się okazało – zupełnie bez powodu!

Przed meczem Chelsea – Legia fani byli bardzo spokojni, a w trakcie meczu kibice wystawili sobie znakomitą laurkę. Przez 90 minut to oni dopingowali zespół, gdy „The Blues” byli zupełnie cicho. Doping Legii poniósł podopiecznych Goncalo Feio do sensacyjnego zwycięstwa 2:1. Choć wygrana nie dała awansu do półfinału, to ekipa z Polski może być zadowolona ze swojego występu.

W Wielkiej Brytanii wiele mówi się o szalonym dopingu i efektownym racowisku, które zostało zaprezentowane przez kibiców Legii Warszawa. W Anglii mogło ono zrobić wiele wrażenie. Takie sceny nie są w Anglii codziennością.

Zobacz zdjęcia z meczu Chelsea – Legia w galerii poniżej.

17.04.2025 Pyro Legia Warszawa 🇵🇱 away against Chelsea🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/kkeo9TbmJg— Ultrasshop.com (@ultrasshopcom) April 17, 2025

Chelsea – Legia: Jaki był wynik meczu?

Legia Warszawa, choć nie miała wielkich nadziei na odrobienie strat z pierwszego meczu, podjęła walkę z Chelsea na Stamford Bridge i odniosła prestiżowe zwycięstwo 2:1. Początek spotkania należał do gospodarzy, którzy szybko mogli zdobyć bramkę, ale Legię uratowały błędy Palmera i dobre interwencje Kovacevicia. Mimo braku ofensywy Legii, jeden z pierwszych ataków przyniósł rzut karny po faulu na Pekharcie, który sam wykorzystał „jedenastkę”. Chelsea wyrównała w 33. minucie po akcji Sancho i skutecznym strzale Cucurelli.

Tuż przed przerwą Hiszpan ponownie trafił do siatki, ale był na spalonym. Legia miała swoje szanse – Morishita zmarnował sytuację sam na sam, a Goncalves nie trafił do pustej bramki z połowy boiska. W drugiej połowie Kapuadi wykorzystał zamieszanie po rzucie rożnym i głową dał Legii prowadzenie. Mimo otwartej gry i wymiany ciosów, więcej bramek nie padło. Chelsea groziła w 61. minucie, ale obrońcy wybili piłkę z linii bramkowej. Choć Legia odpadła z Ligi Konferencji, wyjazdowe zwycięstwo z faworytem daje drużynie nie tylko prestiż, ale i cenne punkty do rankingu UEFA.