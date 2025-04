Absurd...

Skandalicznie potraktowali polskich kibiców w Londynie! Obrzydliwe zachowanie przy meczu Chelsea – Legia

To był piękny wieczór dla polskich kibiców piłki nożnej. Jagiellonia zremisowała z Realem Betis, a Legia Warszawa pokonała londyńską Chelsea 2:1. Choć oba kluby odpadły, to zanotowały bardzo ważne punkty do rankingu UEFA. Niestety, fani, którzy pojawili się w Londynie na meczu Chelsea – Legia spotkali się ze skandalicznym traktowaniem.