Chelsea – Legia: Relacja na żywo. Legia chce dokonać niemożliwego w Lidze Konferencji! Śledź na żywo [WYNIK, SKŁADY]

Pierwszy mecz Legii Warszawa z Chelsea miał kilka oblicz. Pierwsza połowa zaczęła się od ataków Legii i pewnego zagrożenia pod bramką angielskiej drużyny, później jednak Chelsea przejęła inicjatywę. Mimo posiadania piłki i wielu akcji, w pierwszej połowie zespół Mareski nie stworzył sobie wielu dogodnych okazji do zdobycia bramki i „Wojskowi” mogli z nadzieją patrzeć na drugą część spotkania. Ta niestety zaczęła się od szybko strzelonej przez gości bramki, a kolejne dwie zostały dołożone w kolejnych minutach i ostatecznie Legia została pokonana na własnym boisku 0:3. To stawia ją w ekstremalnie trudnej sytuacji przed rewanżem i w awans nie wierzy już chyba nikt. Drużyna Goncalo Feio nie ma więc nic do stracenia, a zespoły w takiej sytuacji potrafią czasem pozytywnie zaskoczyć. A nawet jeśli nie odrobi wszystkich strat, to ewentualny pozytywny wynik pozwoli przynajmniej dorzucić jeszcze nieco punktów do ligowego rankingu UEFA.

Na żywo Chelsea FC - Legia Warszawa Witamy w relacji na żywo z meczu Chelsea - Legia w rewanżowym meczu ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy. Start meczu o 21:00, bądźcie z nami!

