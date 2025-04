Jagiellonia - Betis: Przeszły nas ciarki po zobaczeniu oprawy kibiców Jagiellonii! Jasny przekaz do piłkarzy, co za wsparcie

Chelsea – Legia: Gol Tomasa Pekharta [WIDEO]

Co za początek meczu w Lidze Konferencji! Spotkanie Chelsea - Legia nie mogło rozpocząć się lepiej dla ekipy Goncalo Feio. Goście na Stamford Bridge nie mogli wymarzyć sobie lepszego startu. Już w pierwszych dziesięciu minutach udało im się wyjść na prowadzenie i zmniejszyć straty z pierwszego spotkania. Legia przegrała u siebie 0:3 i była skazywana na pożarcie w dwumeczu. Mimo to, kompletnie udało im się uciszyć Stamford Bridge!

Legia Warszawa wystartowała fenomenalnie. Prostopadłe podanie do Tomasa Pekharta zakończyło się rzutem karnym. Czeski napastnik mijał bramkarza rywali i został przewrócony. Golkiper wpadł w nogi snajpera, który padł pod wpływem zderzenia. Arbiter nie wahał się ani sekundy i od razu wskazał na jedenasty metr.

Analiza VAR nie była potrzebna. Do karnego podszedł sam poszkodowany. Tomas Pekhart uderzył blisko środka. Bramkarz Chelsea wyczuł kierunek, ale siła strzału przełamała mu ręce, a futbolówka wpadła do siatki ku radości Legii i tysiąca kibiców, którzy przylecieli do Londynu na ten mecz.