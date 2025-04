Chelsea – Legia: Specjalny komunikat policji przed meczem Ligi Konferencji! Wielki niepokój w Londynie

Chelsea – Legia: Specjalny komunikat policji

Czy Legia Warszawa zagra ostatni mecz w tej edycji piłkarskiej Ligi Konferencji? Niestety, wiele na to wskazuje! Na Stamford Bridge musiałoby dojść do cudu, by wrócić do gry o półfinał europejskich pucharów po porażce 0:3 w pierwszym meczu. Mimo to, do Londynu pojechało wielu kibiców stołecznego zespołu, którzy z pewnością gorąco będą dopingować warszawską Legię. Przed rozpoczęciem spotkania pojawił się specjalny komunikat policji.

W niektórych dzielnicach stolicy Wielkiej Brytanii zdecydowano się na wprowadzenie specjalnych środków ostrożności. Sama Chelsea w obawie przed przyjazdem fanów Legii ograniczyła liczbę biletów, które przekazano „Wojskowym”. I to aż o połowę, która powinna im przysługiwać według oficjalnych przepisów.

Specjalne środki ostrożności przed meczem Ligi Konferencji

Jak poinformowała w specjalnym komunikacie policja z Londynu, wprowadzono specjalne środki bezpieczeństwa przed meczem. Służby szykują się na liczne przeszukania bez konieczności podawania powodu. Wprowadzono także możliwość zarządzenia nakazu rozproszenia się grup.

- Przed dzisiejszym spotkaniem Chelsea – Legia wprowadziliśmy możliwość nakazu rozproszenia się na podstawie Sekcji 35. Wprowadzono nakaz dający funkcjonariuszom policji dodatkowe możliwości przeprowadzenia przeszukań na podstawie Sekcji 60 – czytamy w komunikacie.

Początek meczu Chelsea – Legia zaplanowano na godzinę 21:00. Spotkanie zostanie rozegrane na Stamford Bridge. Relacja na żywo z meczu Chelsea Londyn – Legia Warszawa na Sport.se.pl. Zapraszamy!