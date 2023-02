Czy ktokolwiek powstrzyma neapolitański walec?

Choć za nami dopiero 24 kolejki, sytuacja na szczycie tabeli Serie A wydaje się być rozstrzygnięta. Napoli zdobyło bowiem aż 65 na 72 możliwe punkty, przewodząc stawce z ogromną, 18-punktową przewagą nad drugim w zestawieniu Interem Mediolan. Dość powiedzieć, że podopieczni Luciano Spalettiego wygrali aż 21 ze wszystkich 24 spotkań, tylko raz w tym czasie przegrywając. Miało to miejsce na początku stycznia, gdy „Partenopei” ulegli na wyjeździe właśnie Interowi (0:1). Była to jednak jedyna ligowa wpadka klubu, który niezwykle pewnie kroczy po upragnione mistrzostwo Włoch. Klub spod Wezuwiusza notuje obecnie serię ośmiu kolejnych zwycięstw we włoskiej lidze i tak po prawdzie trudno dostrzec drużynę, która mogłaby ich zatrzymać. Napoli charakteryzuje się bowiem nie tylko najlepszą defensywą w lidze (zaledwie 15 straconych goli), ale i iście monstrualnym atakiem, w którym prym wiedzie duet Victor Osimhen - Khvicha Kvaratskhelia. Pierwszy z nich przewodzi klasyfikacji strzelców Serie A, drugi natomiast do 10 ligowych bramek dorzucił aż 11 asyst. Trzeba jednak przyznać, że cała drużyna z Neapolu jest piekielnie trudna do powstrzymania i wydaje się, że w najbliższy piątek ekipie Lazio także nie uda się urwać im choćby punktu. Doskonale obrazują to zresztą kursy przygotowane przez TOTALbet, wg których gospodarze będą murowanym faworytem do zgarnięcia kompletu „oczek”.

Wygrana neapolitańczyków jest tym bardziej prawdopodobna, że ich najbliższy rywal w ostatnim czasie punktuje „w kratkę”. Bilans Lazio po powrocie do gry po przerwie mundialowej brzmi: cztery zwycięstwa, trzy remisy i dwie porażki. Szczególnie szokować może zwłaszcza wyjazdowa przegrana przeciwko niżej notowanemu Lecce (1:2). Tym bardziej, że na obcych stadionach podopieczni Maurizio Sarriego prezentują się całkiem solidnie, przegrywając jedynie dwa z jedenastu spotkań w delegacjach. Biorąc jednak pod uwagę dyspozycję Napoli przed własną publicznością (10 Z, 1 R, 0 P), wydaje się, że wywiezienie choćby remisu ze Stadio Diego Armando Maradona graniczyć może z cudem. Tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że w tym sezonie przegrywały tam już takie ekipy jak m.in. Juventus (1:5), Liverpool (1:4) czy AS Roma (1:2). Także w pierwszym meczu pomiędzy Lazio a Napoli – rozgrywanym na Stadio Olimpico w Rzymie – górą byli „Partenopei”, którzy po golach Kim Min-Jae oraz wspomnianego wcześniej Kvaratskhelii triumfowali 2:1 (dla gospodarzy trafił Zaccagni). Zdaniem TOTALbet podobne rozstrzygnięcie jest wielce prawdopodobne także w najbliższy piątek. Bukmacher za każdą złotówkę postawioną na zwycięstwo ekipy z Neapolu płaci bowiem 1.62 zł. Ewentualną wygraną gości ze stolicy „wyceniono” natomiast na 5.80 zł.

Kursy TOTALbet:

Wynik meczu:

Napoli – 1.62 remis – 4.20 Lazio – 5.80

Podwójna szansa:

1/X – 1.16 1/2 – 1.24 X/2 – 2.21

Napoli strzeli gola:

tak – 1.14 nie – 5.20

Lazio strzeli gola:

tak – 1.62 nie – 2.22

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 9.75 powyżej 0.5 – 1.04

poniżej 1.5 – 3.65 powyżej 1.5 – 1.27

poniżej 2.5 – 1.94 powyżej 2.5 – 1.84

poniżej 3.5 – 1.36 powyżej 3.5 – 3.07

poniżej 4.5 – 1.13 powyżej 4.5 – 5.70

poniżej 5.5 – 1.04 powyżej 5.5 – 10.00

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.