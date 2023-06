Chorwaci po raz kolejny chcą dokonać niemożliwego. Zwyciężą w Krainie Tulipanów?

Kursy TOTALbet: Holandia - Chorwacja

Trzeba przyznać, że Holendrzy przez fazę grupową Ligi Narodów przeszli niczym burza. Przekonała się o tym m.in. reprezentacja Polski, która jako jedyna potrafiła jednak odebrać punkty Oranje, remisując w Rotterdamie 2:2. W Warszawie było już jednak gorzej, a porażka 0:2 jest na to najlepszym dowodem. Na pocieszenie można jedynie podkreślić, że drużyna z Kraju Wiatraków na rozkładzie miała także Walię oraz Belgię – oba te zespoły pokonując dwukrotnie. Nic więc dziwnego, że wobec takich wyników podopieczni Louisa van Gaala przed mistrzostwami świata w Katarze typowani byli jako jeden z głównych kandydatów do zdobycia medalu. Faza grupowa nie do końca to jednak potwierdziła – Mechaniczna Pomarańcza grała niezwykle ekonomicznie, nie przemęczając się zbyt mocno i nie forsując tempa. Pomimo tego udało jej się zdobyć 7 pkt, wychodząc z grupy z pierwszego miejsca. W 1/8 finału Holendrzy zaprezentowali się już dużo lepiej (3:1 z USA), ale ich medalowy marsz zatrzymała w ćwierćfinale Argentyna. Porażka po rzutach karnych z pewnością była bardzo bolesna, tym bardziej, że odniesiona została z późniejszymi mistrzami świata. W zespole Oranje doszło po tym turnieju do zmiany selekcjonera, a następca van Gaala – Ronald Koeman – musiał przełknąć gorzką pigułkę w postaci blamażu w ponownym debiucie w tej roli (0:4 z Francją w el. ME 2024). Do gier eliminacyjnych prowadzona przez niego drużyna wróci jednak dopiero we wrześniu. Wszystko z powodu półfinałowego starcia Ligi Narodów przeciwko Chorwacji, które odbędzie się już w najbliższą środę. Pomimo kwalifikacyjnego falstartu eksperci TOTALbet uważają, że na De Kuip w Rotterdamie to gospodarze powinni być górą.

Brązowi medaliści niedawnego mundialu także mają jednak chrapkę na kolejny międzynarodowy sukces. Chorwaci podczas mistrzostw świata w Katarze napisali zresztą piękną historię, przed rozpoczęciem zmagań niewielu dawało im bowiem szansę na tak dobry wynik. Mówiono, że jest to drużyna zbyt wiekowa, że brakuje w niej świeżej krwi. Luka Modrić i spółka zadali jednak kłam tym tezom – najpierw wywalczając awans z trudnej grupy, a następnie wygrywając z Japonią i Brazylią, w obu przypadkach po serii rzutów karnych. W półfinale ubytek sił był niestety aż nadto widoczny, co skrzętnie wykorzystali Argentyńczycy, którzy w ćwierćfinale odprawili z kwitkiem… Holandię. W meczu o brąz Vatreni pokonali 2:1 Maroko, dzięki czemu mogli cieszyć się z trzeciego w historii, a drugiego z rzędu medalu MŚ. Potem nastąpił jednak powrót do „szarej rzeczywistości”, czyli walki w kwalifikacjach ME 2024. Trzeba przyznać, że piłkarze z Bałkanów zaczęli je od falstartu, trudno bowiem inaczej określić domowy remis z Walią. Potem przyszło jednak wyjazdowe zwycięstwo z Turcją, które zdecydowanie poprawiło nastroje w ekipie Zlatko Dalicia. Do walki o europejski czempionat Hrvatska – podobnie jak Holendrzy – wróci jednak dopiero po wakacjach. Teraz celem Chorwatów jest półfinałowy pojedynek Ligi Narodów, w którym ich rywalem będzie właśnie ekipa Mechanicznej Pomarańczy. Zdaniem TOTALbet to gospodarze będą faworytem rozgrywanego w środę w Rotterdamie meczu. Legalny polski bukmacher kurs na takie zdarzenie ustalił na poziomie 2.05, potencjalny triumf gości „wyceniono” natomiast na 4.00.

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Holandia – 2.05 remis – 3.55 Chorwacja – 4.00

Awans:

Holandia – 1.50 Chorwacja – 2.53

Sposób awansu:

Holandia w regulaminowym czasie – 1.83

Holandia w dogrywce – 9.00

Holandia w rzutach karnych – 11.00

Chorwacja w regulaminowym czasie gry – 3.35

Chorwacja w dogrywce – 15.00

Chorwacja w rzutach karnych – 11.00

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 8.00 powyżej 0.5 – 1.07

poniżej 1.5 – 3.05 powyżej 1.5 – 1.37

poniżej 2.5 – 1.70 powyżej 2.5 – 2.12

poniżej 3.5 – 1.26 powyżej 3.5 – 3.80

poniżej 4.5 – 1.08 powyżej 4.5 – 7.40

poniżej 5.5 – 1.02 powyżej 5.5 – 13.00

