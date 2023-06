Chorwacja czy Hiszpania? Czas na wielki finał Ligi Narodów!

Kursy TOTALbet: Chorwacja - Hiszpania

Dla Chorwatów ostatnie miesiące są doprawdy znakomite. Wszystko zaczęło się naturalnie od mundialu w Katarze, przed którym wieszczono, że Vatreni nie będą w stanie nawiązać do znakomitego turnieju z 2018 roku, w trakcie którego sięgnęli po srebrny medal. Luka Modrić i spółka zadali jednak kłam tym przewidywaniom, sięgając po trzecie miejsce i eliminując po drodze m.in. takie drużyny jak Belgia czy Brazylia. Brązowy medal mistrzostw świata to z pewnością ogromny sukces, ale najwyraźniej podopieczni Zlatko Dalicia mają apetyt na więcej. Tak trzeba bowiem interpretować znakomite wyniki osiągane przez zespół z Bałkanów w tegorocznej Lidze Narodów. Chorwaci ogromną klasę pokazali już w fazie grupowej, gdzie okazali się lepsi od Francuzów, Duńczyków i Austriaków. W półfinale los skojarzył ich z kolei z gospodarzami turnieju finałowego – Holendrami. Hrvatska nic sobie jednak z tego nie robiła i pomimo przejściowych kłopotów pokonała Oranje po dogrywce (a jakże!) 4:2. Taki rezultat oznacza, że do końcowego triumfu wystarczy postawić jeszcze jeden, ostatni krok. O to nie będzie jednak łatwo, finałowym rywalem Chorwacji będzie bowiem Hiszpania. Zdaniem TOTALbet to właśnie zespół z Półwyspu Iberyjskiego będzie faworytem tego pojedynku. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na taki rozwój wypadków płaci 2.03 zł. Analogiczny zarobek w przypadku wygranej ekipy z Bałkanów wynosi natomiast aż 3.80 zł.

Trzeba jednak przyznać, że stawianie Hiszpanów w roli faworyta jest nieco zaskakujące, drużyna ta ostatnich miesięcy nie może bowiem zaliczyć do udanych. Ekipa prowadzona do niedawna przez Luisa Enrique katarski mundial rozpoczęła co prawda od mocnego uderzenia (7:0 z Kostaryką), ale potem było już zdecydowanie gorzej. Dość powiedzieć, że był to jedyny mecz wygrany przez La Furia Roja w trakcie całego turnieju! Ich przygodę z mistrzostwami świata już na etapie 1/8 finału zakończyła reprezentacja Maroko, wygrywając po serii jedenastek. Taki rezultat naturalnie odebrano na Półwyspie Iberyjskim jako ogromne rozczarowanie, a utratą posady przypłacił za nie dotychczasowy selekcjoner. Jego miejsce zajął Luis de la Fuente, ale trudno powiedzieć, aby początek jego przygody z dorosłą kadrą był niezwykle obiecujący. Jego kadencja rozpoczęła się bowiem od nieco wymęczonego zwycięstwa w kwalifikacjach do EURO 2024 z Norwegią, po którym przyszła jednak nieoczekiwana, wyjazdowa porażka ze Szkocją. Tak naprawdę dopiero czwartkowy triumf nad Włochami (2:1) w półfinale Ligi Narodów daje nadzieję, że zespół prowadzony przez 61-latka wraca na właściwe tory. Czy to jednak wystarczy do pokonania zawsze groźnej drużyny chorwackiej? Zdaniem TOTALbet – tak. Legalny polski bukmacher kurs na końcowy triumf Hiszpanów ustalił bowiem na poziomie 2.03, w przypadku wygranej Luki Modricia i spółki jest to natomiast aż 3.80.

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Chorwacja – 3.80 remis – 3.65 Hiszpania – 2.03

Podwójna szansa:

1X – 1.75 12 – 1.30 X2 – 1.28

Sposób wygranej:

Chorwacja w regulaminowym czasie – 3.22

Chorwacja w dogrywce – 15.00

Chorwacja w rzutach karnych – 12.00

Hiszpania w regulaminowym czasie – 1.84

Hiszpania w dogrywce – 9.25

Hiszpania w rzutach karnych – 12.00

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 8.75 powyżej 0.5 – 1.06

poniżej 1.5 – 3.35 powyżej 1.5 – 1.31

poniżej 2.5 – 1.81 powyżej 2.5 – 1.97

poniżej 3.5 – 1.31 powyżej 3.5 – 3.37

poniżej 4.5 – 1.11 powyżej 4.5 – 6.40

poniżej 5.5 – 1.03 powyżej 5.5 – 11.00

