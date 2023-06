Łukasz Fabiański z europejskim trofeum? Pogromcy Lecha Poznań będą chcieli pokrzyżować mu plany!

Kursy TOTALbet: Fiorentina – West Ham

Trzeba przyznać, że dla West Hamu obecny sezon ma jak do tej pory słodko-gorzki smak. Drużyna z Londynu przez długi czas bardzo słabo prezentowała się bowiem w rodzimych rozgrywkach, lawirując w okolicach strefy spadkowej. Jednocześnie Młoty znakomicie radziły sobie w Lidze Konferencji, gdzie najpierw z przytupem (i z kompletem punktów!) wygrały swoją grupę, a następnie – już w fazie pucharowej – konsekwentnie eliminowały kolejnych rywali. Ostatecznie drużyna Łukasza Fabiańskiego zaczęła punktować także w Premier League, co dało jej stosunkowo pewne utrzymanie. Dla fanów West Hamu zdecydowanie ważniejsze były jednak rezultaty osiągane przez ich ulubieńców w europejskich pucharach. A tam – po odprawieniu z kwitkiem AEK Larnaki, belgijskiego Gentu oraz holenderskiego AZ Alkmaar – drużyna prowadzona przez Davida Moyesa zameldowała się w wielkim finale! Jest to zdecydowanie wydarzenie bez precedensu, dla zespołu z angielskiej stolicy będzie to bowiem okazja do wywalczenia pierwszego międzynarodowego trofeum w swojej historii! A przypomnijmy, że klub ten został założony w 1895 roku. Aby tak się jednak stało, West Ham w decydującym starciu będzie musiał pokonać włoską Fiorentinę. Czy jest to realny scenariusz? Zdaniem ekspertów z TOTALbet – tak. W opinii legalnego polskiego bukmachera Młoty będą bowiem minimalnym faworytem środowej rywalizacji.

Notująca doprawdy znakomity sezon Fiorentina z pewnością nie podda się jednak bez walki. Choć podopieczni Vincenzo Italiano najmocniej zapracowali na pochwały właśnie w rozgrywkach Ligi Konferencji Europy, także na pozostałych polach spisywali się bardzo dobrze. Niech świadczy o tym fakt, że ekipa z Florencji z 56 punktami zajęła wysokie, ósme miejsce w rozgrywkach Serie A, wywalczając także awans do finału Pucharu Włoch. W tym co prawda lepszy okazał się Inter Mediolan (1:2), ale w najbliższych dniach Viola będzie miała doskonałą okazję na powetowanie sobie tego niepowodzenia. Wszystko z powodu zbliżającego się wielkimi krokami finału Ligi Konferencji, a zatem rozgrywek, w których włoski zespół błyszczał najmocniej. W grupie co prawda musiał uznać wyższość belgijskiego Gentu, w fazie pucharowej nie było już jednak na niego mocnych. Boleśnie przekonały się o tym takie drużyny jak Sporting Braga, turecki Sivasspor czy nasz Lech Poznań. W półfinale ekipa prowadzona przez Italiano męczyła się co prawda z Bazyleą (awans wywalczony dopiero po dogrywce), ale ostatecznie udało jej się awansować do finału. Na stadionie Sinobo w Pradze rywalem Fiorentiny będzie West Ham United, a TOTALbet szanse obu zespołów na końcowy triumf ocenia bardzo podobnie. Kurs na triumf Włochów legalny polski bukmacher ustalił bowiem na poziomie 2.87, w przypadku drużyny z Wysp Brytyjskich jest to natomiast 2.65.

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Fiorentina – 2.87 remis – 3.30 West Ham – 2.65

Podwójna szansa:

1X – 1.47 12 – 1.35 X2 – 1.43

Sposób wygranej:

Fiorentina w regulaminowym czasie – 2.49

Fiorentina w dogrywce – 11.00

Fiorentina w rzutach karnych – 10.00

West Ham w regulaminowym czasie – 2.37

West Ham w dogrywce – 11.00

West Ham w rzutach karnych – 10.00

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 7.80 powyżej 0.5 – 1.07

poniżej 1.5 – 3.00 powyżej 1.5 – 1.37

poniżej 2.5 – 1.67 powyżej 2.5 – 2.16

poniżej 3.5 – 1.25 powyżej 3.5 – 3.85

poniżej 4.5 – 1.08 powyżej 4.5 – 7.60

poniżej 5.5 – 1.02 powyżej 5.5 – 13.00

