Hiszpańska fantazja kontra włoski pragmatyzm. Kto awansuje do finału Ligi Narodów?

Kursy TOTALbet: Hiszpania - Włochy

Trudno oprzeć się wrażeniu, że reprezentacja Hiszpanii nie przeżywa w ostatnich miesiącach najlepszego czasu. La Furia Roja mundial w Katarze rozpoczęła co prawda od efektownego zwycięstwa nad Kostaryką (7:0), ale było to jej jedyne zwycięstwo na tym turnieju. Z grupy co prawda udało się wyjść, ale już w 1/8 finału zbyt mocne okazało się Maroko, które triumfowało po rzutach karnych. Eliminacja w tak wczesnej fazie sprawiła naturalnie, że na Półwyspie Iberyjskim doszło do małej rewolucji – z posadą pożegnał się dotychczasowy selekcjoner Luis Enrique, reprezentacyjną karierę zakończył z kolei m.in. Sergio Busquets. Luis de la Fuente, który przejął schedę po Enrique, także nie ma jednak najlepszego wejścia. W debiucie pokonał wprawdzie Norwegię 3:0, ale już w swoim drugim spotkaniu doznał porażki, w meczu wyjazdowym musząc uznać wyższość Szkotów (0:2). Teraz przed 61-latkiem i jego podopiecznymi pojawia się z kolei szansa na pierwsze wspólnie wywalczone trofeum. Już w czwartek Hiszpanie zagrają w Enschede z Włochami, a stawką tego pojedynku będzie awans do wielkiego finału tegorocznej Ligi Narodów. Choć potencjał obu zespołów jest naprawdę ogromny, a szanse na awans bardzo wyrównane, eksperci z TOTALbet wyżej oceniają jednak umiejętności drużyny prowadzonej przez de la Fuente. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na taki rozwój wypadków płaci bowiem 2.31 zł. Analogiczny zarobek w przypadku triumfu drużyny z Półwyspu Apenińskiego wynosi natomiast 3.37 zł.

Reprezentacja Włoch za wszelką cenę będzie natomiast chciała powetować sobie ogromne rozczarowanie, jakim niewątpliwie był brak awansu na MŚ w Katarze. Drużyna prowadzona przez Roberto Manciniego w świetnym stylu wygrała przed dwoma laty mistrzostwa Europy, ale – najwyraźniej zachłyśnięta tym sukcesem – nie potrafiła wystarczająco mocno zmobilizować się na kwalifikacje do katarskiego turnieju. O ile jednak zajęcie miejsca za Szwajcarią w grupie eliminacyjnej dało się jeszcze jakoś wytłumaczyć, o tyle na porażkę w barażowym półfinale przeciwko Macedonii Północnej (0:1) wytłumaczenia już brak. Ekipa z Półwyspu Apenińskiego to niepowodzenie postanowiła powetować sobie przynajmniej poprzez wygranie Ligi Narodów. Na razie idzie jej to zresztą całkiem nieźle – w fazie grupowej przegrała tylko raz, z 11 pkt na koncie kończąc zmagania na pierwszej lokacie i wywalczając awans do półfinału. Tam czeka już na nich reprezentacja Hiszpanii. Choć bukmacherzy z TOTALbet wyżej przed tym meczem oceniają szanse na awans rywali, piłkarze Squadra Azzurra w ostatnim czasie całkiem nieźle radzą sobie z ekipą z Półwyspu Iberyjskiego. Ostatni raz drużyny te mierzyły się podczas… Ligi Narodów 2021. Górą byli wówczas Włosi, którzy zwyciężyli 2:1. Podobnie było kilka miesięcy wcześniej, gdy podczas półfinału ME podopieczni Roberto Manciniego triumfowali po rzutach karnych. Znamienne jednak, że w ostatnich sześciu bezpośrednich starciach – niezależnie od końcowego rezultatu – za każdym razem padały w nich 2 lub 3 gole. Zdaniem legalnego polskiego bukmachera taki scenariusz jest możliwy również podczas czwartkowego meczu. Kurs na to, że obie ekipy strzelą łącznie ponad 1.5 bramki wynosi bowiem 1.43. W przypadku scenariusza „poniżej 3.5 bramki” jest to natomiast 1.21.

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Hiszpania – 2.31 remis- 3.32 Włochy – 3.37

Awans:

Hiszpania – 1.66 Włochy – 2.19

Sposób awansu:

Hiszpania w regulaminowym czasie gry – 2.08

Hiszpania w dogrywce – 9.75

Hiszpania w rzutach karnych – 10.00

Włochy w regulaminowym czasie gry – 2.90

Włochy w dogrywce – 13.00

Włochy w rzutach karnych – 10.00

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 7.20 powyżej 0.5 – 1.08

poniżej 1.5 – 2.78 powyżej 1.5 – 1.43

poniżej 2.5 – 1.59 powyżej 2.5 – 2.31

poniżej 3.5 – 1.21 powyżej 3.5 – 4.30

poniżej 4.5 – 1.06 powyżej 4.5 – 8.50

poniżej 5.5 – 1.01 powyżej 5.5 – 14.00

Podane kursy mogą ulec zmianie.

