Wszystkie karty rozdane? Bynajmniej! Ostatnia kolejka ligi francuskiej zapowiada się ekscytująco

Kursy TOTALbet: Ligue 1

Czołowe miejsce w Ligue 1 zostały już „rozdane”. Mistrzem kraju ponownie została ekipa Paris Saint-Germain, a za ich plecami nieoczekiwanie uplasowało się RC Lens z trójką Polaków w składzie. Obie te drużyny nagrodzone zostały również awansem do fazy grupowej kolejnej edycji Ligi Mistrzów. W kwalifikacjach do tych rozgrywek weźmie z kolei udział Olympique Marsylia, który jest już pewny zajęcia najniższego stopnia na podium. Za plecami klubu z Lazurowego Wybrzeża wciąż trwa jednak zażarta walka o dwa pozostałe miejsca premiowane grą w Europie. Przed ostatnią kolejką w najlepszej sytuacji jest OSC Lille, które z dorobkiem 66 pkt zajmuje czwarte miejsce, które daje awans do rozgrywek Ligi Europy. Podopieczni Paulo Fonseki w ostatniej serii gier zmierzą się na wyjeździe ze zdegradowanym już Troyes i trudno wyobrazić sobie, aby mogli stracić punkty. Na taki rozwój wypadków czekają jednak w Rennes i Monaco. Kluby te zajmują piąte i szóste miejsce, które dają odpowiednio: kwalifikację do Ligi Konferencji oraz… obejście się smakiem. Ekipa z Księstwa zajmuje bowiem lokatę, która nie gwarantuje gry w pucharach w kolejnym sezonie. Aby Europa ponownie zawitała na Stadion Ludwika II, podopieczni Philippe’a Clementa muszą pokonać przed własną publicznością pewną utrzymania Tuluzę i liczyć, że któryś z konkurentów zgubi punkty. Zespół z Bretanii w tym samym czasie będzie mierzyć się na wyjeździe z Brestem, który w praktyce – podobnie jak Tuluza – nie gra już o nic. Zdaniem TOTALbet status quo po ostatniej serii gier zostanie zachowany. W opinii bukmachera wszystkie trzy drużyny są zdecydowanymi faworytami i powinny pewnie wygrać swoje spotkania.

i Autor: TOTALbet

Zupełnie inaczej przedstawiają się natomiast szanse na zwycięstwo AJ Auxerre. Klub z Burgundii przed ostatnią serią gier zajmuje w tabeli siedemnaste, ostatnie bezpieczne miejsce. Podopieczni Christophe’a Pelissiera mają w dorobku 35 punktów i o dwa wyprzedzają Nantes. Warto przy tym dodać, że w grze o utrzymanie pozostały już tylko te dwa zespoły. Dwupunktowa przewaga wcale nie jest jednak bezpieczna, jeśli weźmiemy pod uwagę terminarz ostatniej kolejki. Piłkarze z Auxerre podejmą w niej nowego wicemistrza kraju – RC Lens. Choć drużyny Przemysława Frankowskiego, Adama Buksy i Łukasza Poręby ma już zapewnione drugie miejsce na koniec sezonu i zapewne w sobotę nie zagra na sto procent, jej klasa wciąż jest niepodważalna i z pewnością to w gościach można upatrywać faworyta tego starcia. Świadczą o tym zresztą kursy TOTALbet, gdzie wygraną gospodarzy „wyceniono” na 2.91, gości natomiast na 2.43. W tym samym czasie Nantes – także przed własną publicznością – będzie mierzyć się ze zdecydowanie najsłabszą drużyną tego sezonu w Ligue 1, czyli Angers. Goście wygrali w obecnych rozgrywkach zaledwie cztery mecze, inkasując jak do tej pory jedynie 18 „oczek”. Nic więc dziwnego, że to Nantes będzie wg TOTALbet murowanym faworytem do zgarnięcia kompletu punktów. Bukmacher za każdą złotówkę postawioną na taki rozwój wypadków płaci bowiem 1.37 zł, w przypadku triumfu gości jest to z kolei aż 8.25 zł! Warto także podkreślić, że ewentualna wygrana Kanarków sprawi, że Auxerre także będzie potrzebowało zwycięstwa. Przy remisie obie ekipy będą miały bowiem identyczny dorobek, bilans bramkowy będzie jednak premiował ekipę prowadzoną przez Pierre’a Aristouya.

i Autor: TOTALbet

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Nice – 2.35 remis – 4.00 Lyon – 2.82

Nantes – 1.37 remis – 5.60 Angers – 8.25

Auxerre – 2.91 remis – 3.65 Lens – 2.43

Reims – 2.04 remis – 4.05 Montpellier – 3.40

Ajaccio – 8.50 remis – 5.60 Marsylia – 1.36

Brest – 5.60 remis – 4.55 Rennes – 1.58

Monaco – 1.57 remis – 5.20 Tuluza – 6.20

Troyes – 11.00 remis – 7.20 Lille – 1.24

PSG – 1.24 remis – 7.60 Clermont – 11.00

Lorient – 3.05 remis – 3.65 Strasbourg – 2.34

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.