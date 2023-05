Sypnie niespodziankami w LKE? Możliwy sensacyjny finał!

Kursy TOTALbet: FC Basel - Fiorentina i AZ Alkmaar - West Ham

Takiego obrotu spraw chyba nikt się nie spodziewał. Przed rozpoczęciem pierwszego starcia Fiorentiny z Bazyleą za murowanego faworyta uchodzili pogromcy Lecha Poznań, prezentujący się ostatnio znakomicie i będący jednym z głównych kandydatów do zdobycia tego trofeum. Pierwsza połowa jedynie to potwierdziła – Fiołki szybko przejęły inicjatywę i potrafiły udokumentować swoją przewagę golem strzelonym przez Arthura Cabrala. Po zmianie stron mecz się jednak wyrównał, a wraz z upływem czasu coraz częściej do głosu zaczęli dochodzić goście. Do wyrównania w 71’ doprowadził Andy Diouf, a sensacyjne zwycięstwo zapewnił Szwajcarom Zeki Amdouni, który trafił do siatki Fiorentiny w trzeciej minucie doliczonego czasu. Wygrana Bazylei na Stadio Artemio Franchi z pewnością była ogromną niespodzianką, choć wcale nie oznacza to, że losy tego dwumeczu zostały rozstrzygnięte. Przeciwnie, piłkarze Vincenzo Italiano w przeszłości pokazywali już bowiem, że w meczach wyjazdowych radzą sobie znakomicie. Dobrym przykładem jest zresztą dwumecz przeciwko poznańskiemu Lechowi, gdy florentczycy po wygranej w stolicy Wielkopolski 4:1, przed własną publicznością przegrali 2:3. Czy także i tym razem Włosi pokażą klasę „w delegacji”, wywalczając przepustkę do parskiego finału? Zdaniem TOTALbet jest to jak najbardziej możliwe, choć w kontekście awansu legalny polski bukmacher nieco wyżej ocenia szanse Szwajcarów.

Emocji nie powinno zabraknąć także w drugim półfinałowym pojedynku, w którym AZ Alkmaar podejmie West Ham United. W nieco lepszej sytuacji jest przed tym starciem ekipa z Londynu, która jednak najadła się przed tygodniem sporo strachu. Młoty do przerwy przegrywały bowiem przed własną publicznością z niżej notowanym rywalem 0:1. Najwyraźniej w przerwie z ust Davida Moyesa musiały jednak paść mocne słowa, po zmianie stron jego podopieczni zagrali już bowiem dużo, dużo lepiej. Efektem tego były zresztą dwie zdobyte bramki, które ostatecznie zapewniły im zwycięstwo i minimalną zaliczkę przed rewanżem. Do wyrównania strzałem z rzutu karnego doprowadził Said Benrahma, kilka minut później rezultat ustalił natomiast Michail Antonio. Wygrana jedną bramką na pewno niczego West Hamowi nie gwarantuje, ale jeśli będą oni w stanie utrzymać poziom prezentowany w drugiej odsłonie pojedynku na Stadionie Olimpijskim w Londynie, awans do finału wydaje się być bardzo prawdopodobny. Podobnie uważają zresztą także eksperci z TOTALbet, którzy kurs na wygranie przez Młoty tego dwumeczu ustalił na poziomie 1.32. W przypadku AZ Alkmaar jest to natomiast 3.32.

Wybrane kursy TOTALbet

FC BASEL – FIORENTINA

Wynik meczu:

Basel – 4.60 remis – 4.15 Fiorentina – 1.75

Awans:

Basel – 1.75 Fiorentina – 2.04

Sposób awansu:

Basel w regulaminowym czasie – 1.94

Basel w dogrywce – 19.00

Basel w rzutach karnych – 15.00

Fiorentina w regulaminowym czasie – 2.60

Fiorentina w dogrywce – 9.00

Fiorentina w rzutach karnych – 15.00

AZ ALKMAAR – WEST HAM

Wynik meczu:

Alkmaar – 2.60 remis – 3.55 West Ham – 2.76

Awans:

Alkmaar – 3.32 West Ham – 1.32

Sposób awansu:

Alkmaar w regulaminowym czasie – 4.55

Alkmaar w dogrywce – 14.00

Alkmaar w rzutach karnych – 15.00

West Ham w regulaminowym czasie – 1.42

West Ham w dogrywce – 14.00

West Ham w rzutach karnych – 15.00

Podane kursy mogę ulec zmianie.

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.