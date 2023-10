Dla Haalanda i spółki to mecz ostatniej szansy. Nie będą w nim faworytem

Kursy TOTALbet: Norwegia - Hiszpania

Reprezentacja Hiszpanii po raz kolejny udowodniła, że przy grze pod presją czuje się niczym ryba w wodzie. Drużyna prowadzona przez Luisa de la Fuente w marcu bieżącego roku nieoczekiwanie uległa na wyjeździe Szkocji, komplikując sobie niewątpliwie kwestię awansu na EURO 2024. Reakcja piłkarzy z Półwyspu Iberyjskiego była jednak fenomenalna – w październiku rozgromili Gruzję na wyjeździe (7:1) oraz Cypr u siebie (6:0), a w miniony czwartek – także przed własną publicznością – zrewanżowali się Szkotom, wygrywając 2:0. Gospodarze pomimo ogromnej przewagi długo nie mogli przebić się przez zasieki defensywne rywala. Sztuka ta udała im się dopiero w 73’, gdy rezultat spotkania otworzył Alvaro Morata. Niespełna kwadrans później podwyższył Oihan Sancet i Hiszpanie mogli świętować niezwykle cenne zwycięstwo. Triumf ten sprawia, że mogą być już niemal pewni awansu na przyszłoroczne mistrzostwa Europy. Jako jedyni szyki mogą pokrzyżować im jeszcze Norwegowie, z którymi La Furia Roja zmierzy się w Oslo już w najbliższą niedzielę. Zdaniem TOTALbet i z tego starcia podopieczni de la Fuente powinni wyjść zwycięsko. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na wygraną reprezentacji Hiszpanii płaci bowiem 1.93 zł. Analogiczny zarobek w przypadku wygranej gospodarzy wynosi natomiast 3.80 zł.

Norwegowie do kwalifikacji EURO 2024 przystępowali natomiast z dużymi nadziejami, które – jak pokazały kolejne mecze – nieco zawiedli. Dość powiedzieć, że zespół ze Skandynawii po trzech rozegranych spotkaniach miał na swoim koncie ledwie punkt! O ile jednak wyjazdową porażkę z Hiszpanią można było uznać za spodziewaną, o tyle rezultaty spotkań z Gruzją (wyjazd, 1:1) oraz Szkocją (dom, 1:2) były ogromnym rozczarowaniem. W kolejnych meczach było już co prawda zdecydowanie lepiej – Norwegia dwukrotnie pokonał Cypr, a w międzyczasie zrewanżowała się Gruzji – ale niewykluczone, że pogoń ta nastąpiła zbyt późno. Podopieczni Stale Solbakkena po 6 rozegranych meczach mają w dorobku 10 punktów – o pięć mniej od Szkotów i o dwa od Hiszpanów, którzy w dodatku mają do rozegrania jedno spotkanie więcej. Rachunek jest więc prosty – Erling Haaland i spółka muszą wygrać oba spotkania z bezpośrednimi rywalami, licząc dodatkowo, że po drodze pogubią oni gdzieś jeszcze punkty. Scenariusz ten wydaje się bardzo mało prawdopodobny, ale póki są matematyczne szanse, w Skandynawach wciąż tli się nadzieja. Pierwszy z dwóch kroków Lwy będą mogły postawić już w najbliższą niedzielę, gdy w Oslo podejmą Hiszpanów. Zdaniem TOTALbet faworytem będą jednak goście, których potencjalny triumf „wyceniono” na 1.93. W przypadku gospodarzy jest to natomiast 3.80.

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Norwegia – 3.80 remis – 3.42 Hiszpania 1.93

Podwójna szansa:

1X – 1.74 12 – 1.30 X2 – 1.26

Norwegia strzeli gola:

tak – 1.48 nie – 2.47

Hiszpania strzeli gola:

tak – 1.22 nie – 3.80

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 7.60 powyżej 0.5 – 1.06

poniżej 1.5 – 3.10 powyżej 1.5 – 1.32

poniżej 2.5 – 1.72 powyżej 2.5 – 2.00

poniżej 3.5 – 1.27 powyżej 3.5 – 3.45

poniżej 4.5 – 1.08 powyżej 4.5 – 6.30

poniżej 5.5 – 1.02 powyżej 5.5 – 10.00

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.