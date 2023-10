Wicemistrzowie świata przypieczętują awans? Oranje będą chcieli pokrzyżować im szyki

Kursy TOTALbet: Holandia - Francja

Dla reprezentacji Francji porażka w finale mistrzostw świata przeciwko Argentynie z pewnością była wielkim rozczarowaniem, ale najwyraźniej Trójkolorowi nie mieli zamiaru rozpamiętywać tego niepowodzenia zbyt długo. Podopieczni Didiera Deschampsa bardzo szybko znaleźli sobie kolejny cel, którym są naturalnie przyszłoroczne mistrzostwa Europy. Najpierw wypadało jednak awansować na turniej główny, wicemistrzowie świata z zapałem zabrali się zatem do pracy. Efekt? Pięć meczów kwalifikacyjnych, pięć zwycięstw, jedenaście zdobytych i ani jednej straconej bramki. Bilans ten niewątpliwie robi wrażenie i sprawia jednocześnie, że Kylian Mbappe i jego koledzy są już bardzo blisko awansu na EURO 2024, które latem przyszłego roku odbędzie się na niemieckich boiskach. Trójkolorowi na trzy kolejki przed zakończeniem zmagań mają po sześć punktów przewagi nad Holendrami oraz Grekami, co oznacza ni mniej, ni więcej, że w piątkowy wieczór będą mogli przypieczętować zwycięstwo w grupie i awans na europejski czempionat. Trzeba przy tym podkreślić, że czeka ich naprawdę niełatwe zadanie, w meczu wyjazdowym zmierzą się bowiem ze wspomnianą reprezentacją Holandii. Mimo wszystko eksperci z TOTALbet sugerują, że to goście będą nieznacznym faworytem tej potyczki. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na triumf Francuzów płaci bowiem 2.19 zł. Analogiczny zarobek w przypadku wygranej Oranje wyniesie natomiast 3.07 zł.

O gospodarzach piątkowego hitu z całym przekonaniem można z kolei napisać, że mają „nóż na gardle”. Zespół prowadzony przez Ronalda Koemana rozegrał jak do tej pory cztery spotkania, z których udało mu się wygrać trzy. Nie oznacza to jednak, że sytuacja Holendrów jest komfortowa. Wręcz przeciwnie, tyle samo punktów – z tym, że przy jednym spotkaniu rozegranym więcej – ma także reprezentacja Grecji. Ewentualna porażka z Francją sprawi zatem, że o awansie na EURO 2024 zadecyduje najprawdopodobniej bezpośredni pojedynek pomiędzy tymi drużynami, który już 16 października zostanie rozegrany w Atenach. Holendrzy za wszelką cenę nie będą chcieli dopuścić do takiego rozwoju wypadków, a do uniknięcia takiego scenariusza konieczne będzie zdobycie przynajmniej punktu przeciwko Francji. O motywację gospodarzy można być natomiast spokojnym, marcowa porażka na Stade de France aż 0:4 sprawiła, że przed zbliżającym się szlagierem pałają oni ogromną żądzą rewanżu. Czy to wystarczy do pokonania wicemistrzów świata? Wg ekspertów z TOTALbet może być o to niezwykle trudno. Legalny polski bukmacher potencjalne zwycięstwo Oranje „wycenił” bowiem na 3.07, w przypadku triumfu Trójkolorowych jest to natomiast. 2.19.

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Holandia – 3.07 remis – 3.45 Francja – 2.19

Podwójna szansa:

1X – 1.59 12 – 1.30 X2 – 1.35

Holandia strzeli gola:

tak – 1.36 nie – 2.91

Francja strzeli gola:

tak – 1.24 nie – 3.60

Strzelec gola:

Kylian Mbappe (Francja) – 2.47

Oliver Giroud (Francja) – 3.17

Antoine Griezmann (Francja) – 3.55

Wout Weghorst (Holandia) – 3.70

Marcus Thuram (Francja) – 3.70

Randal Kolo Muani (Francja) – 3.70

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.