Górnik – Legia. Przed nami kolejny ligowy klasyk!

Trzeba przyznać otwarcie, że takie mecze jak ubiegłotygodniowy pojedynek Legii Warszawa z Widzewem Łódź chcielibyśmy oglądać częściej. Świetna atmosfera na trybunach, znakomity doping z obu stron i – co najważniejsze – ogrom emocji na boisku. Drużyna ze stolicy szybko objęła prowadzenie po golu Pawła Wszołka i wydawało się, że w dalszej fazie meczu będzie jedynie powiększać przewagę. Tymczasem ambitnie grający widzewiacy nie mieli zamiaru tanio sprzedać skóry i potrafili dwukrotnie doprowadzić do wyrównania. Ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem 2:2 i choć obie drużyny mają prawo czuć niedosyt, dla postronnych widzów była to znakomita reklama naszego rodzimego futbolu. Remis ten sprawił jednak, że Legia aż do 9 punktów zwiększyła stratę w tabeli do prowadzącego Rakowa Częstochowa. Jeśli zatem zespół ze stolicy wciąż chce wywierać presję na lidera, w kolejnych meczach nie może pozwolić sobie na stratę punktów. Już w najbliższą sobotę „Wojskowych” czeka jednak bardzo trudny, wyjazdowy mecz w Zabrzu. I choć Górnik z pewnością nie jest w najwyższej dyspozycji, o mobilizację jego piłkarzy na mecz z Legią można być spokojnym. Pomimo tego eksperci z TOTALbet to w zespole gości upatrują nieznacznego faworyta zbliżającej się potyczki.

Zabrzanie w miniony weekend zanotowali jednak wreszcie upragnione zwycięstwo, które zapewne dodatkowo podbuduje ich przed zbliżającym się ligowym klasykiem. Podopieczni Bartoscha Gaula rundę wiosenną rozpoczęli fatalnie, notując dwa remisy oraz dwie porażki w czterech meczach. Co więcej, bardzo mocno kulała ofensywa zespołu, Górnik tylko raz był bowiem w stanie trafić do siatki rywali (remis 1:1 u siebie z Lechią Gdańsk). Złą passę udało się przełamać dopiero w miniony weekend, gdy ekipa ze Śląska pokonała w Mielcu miejscową Stal 1:0. Gola na wagę zwycięstwa zdobył wypożyczony z tureckiego Rizesporu Anthony van den Hurk. Doświadczony napastnik debiut w nowych barwach okrasił bramką i teraz z pewnością ma chrapkę, aby trafić w ligowym klasyku przeciwko Legii. Zdaniem ekspertów z TOTALbet taki scenariusz – okraszony dodatkowo wygraną Górnika – jest możliwy. Nie zmienia to jednak faktu, że nieznacznym faworytem będą goście z Warszawy. Kurs na ich zwycięstwo bukmacher ustalił bowiem na poziomie 2.37, w przypadku triumfu gospodarzy jest to natomiast 3.20. Zabrzanie wygrali jednak aż cztery z ostatnich siedmiu domowych meczów z tym rywalem i w najbliższą sobotę będą chcieli jeszcze poprawić tę statystykę. Czy faktycznie im się to uda? Boisko zweryfikuje.

Sonda Czy Legia zdobędzie w sezonie 22/23 mistrzostwo Polski? Tak, uda im się ta sztuka Nie, strata do Rakowa jest zbyt duża Trudno powiedzieć

Kursy TOTALbet:

Wynik meczu:

Górnik – 3.20 remis – 3.37 Legia – 2.37

Podwójna szansa:

1/X – 1.56 1/2 – 1.34 X/2 – 1.37

Górnik strzeli gola:

tak – 1.36 nie – 2.96

Legia strzeli gola:

tak – 1.27 nie – 3.55

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 8.75 powyżej 0.5 – 1.06

poniżej 1.5 – 3.37 powyżej 1.5 – 1.31

poniżej 2.5 – 1.81 powyżej 2.5 – 1.98

poniżej 3.5 – 1.31 powyżej 3.5 – 3.37

poniżej 4.5 – 1.10 powyżej 4.5 – 6.50

poniżej 5.5 – 1.03 powyżej 5.5 – 11.00

Podane kursy mogą ulec zmianie.

