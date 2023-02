Kolejny szlagier na szczycie ligi niemieckiej!

Gdy latem ubiegłego roku Borussia Dortmund oficjalnie potwierdziła Edina Terzicia jako szkoleniowca pierwszej drużyny, sporo było głosów potępiających ten wybór. Czas pokazał jednak, że klubowi włodarze mogli trafić z tą kandydaturą „w sam środek tarczy”. O ile jednak ekipie z Zagłębia Ruhry jesienią zdarzały się jeszcze dość niezrozumiałe wpadki, o tylko po przerwie mundialowej są oni bezbłędni. I to dosłownie – Borussia od wznowienia rozgrywek zanotowała komplet zwycięstw w dziewięciu meczach we wszystkich rozgrywkach. Naturalnie nie wszystkie przyszły łatwo, ale po tym także poznaje się klasową drużynę – potrafi wygrać nawet mecz, w którym wiele rzeczy nie idzie po jej myśli. Znakomite wyniki osiągane przez „Die Borussen” oraz lekka zadyszka prowadzącego w tabeli Bayernu Monachium sprawiły, że po 22 kolejkach oba zespoły mają na swoim koncie po 46 punktów, a walka o mistrzostwo kraju rozgorzała na dobre. Nie ma jednak wątpliwości, że obrońcy tytułu w końcu obudzą się na dobre i zaczną seryjnie wygrywać swoje mecze. Jeśli zatem ekipa Edina Terzicia nie chce pozostać w tyle, także musi punktować w sposób bardzo regularny. Jednym z poważniejszych testów dla dortmundczyków będzie z pewnością piątkowe spotkanie domowe przeciwko czwartemu w stawce RB Lipsk. TOTALbet zdaje się jednak dostrzegać znakomitą formę Borussii, to ona będzie bowiem w oczach bukmachera nieznacznym faworytem.

Nie ma jednak wątpliwości, że dla zespołu z Zagłębia Ruhry będzie to niezwykle trudny pojedynek. Nie tylko zważywszy na fakt, że RB Lipsk zajmuje obecnie czwarte miejsce w ligowej tabeli i także liczy się w walce o mistrzostwo Niemiec. Drużyna spod szyldu Red Bulla w przeszłości pokazała już bowiem, że potrafi grać na Signal-Iduna Park. Od momentu awansu do Bundesligi „Byki” sześciokrotnie meldowały się na tym obiekcie, dwa razy wywożąc z niego komplet punktów. Zespół z Lipska szczególnie miło wspomina z pewnością ubiegłoroczny pojedynek. Zespół prowadzony wówczas przez Domenico Tedesco wygrał w Dortmundzie aż 4:1, wprawiając w osłupienie wypełniony po brzegi fanami BVB stadion. Bohaterem spotkania został wówczas duet Konrad Laimer – Christopher Nkunku. Pierwszy zdobył dwa gole, do których dorzucił asystę, drugi natomiast zanotował jedną bramkę oraz dwa decydujące podania. Czy podobny rezultat w najbliższy piątek jest możliwy? Zdaniem TOTALbet – niekoniecznie. Bukmacher kurs na wygraną gospodarzy ustalił bowiem na poziomie 2.29, w przypadku gości jest to natomiast 3.00. Oznacza to, że wygrana Lipska nie byłaby żadną sensacją, ale mimo wszystko nie zanosi się na tak okazały triumf ekipy prowadzonej obecnie przez Marco Rose.

Kursy TOTALbet:

Wynik meczu:

BVB – 2.29 remis – 3.85 Lipsk – 3.00

Podwójna szansa:

1/X – 1.40 1/2 – 1.28 X/2 – 1.60

BVB strzeli gola:

tak – 1.19 nie – 4.35

Lipsk strzeli gola:

tak – 1.26 nie – 3.65

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 11.00 powyżej 0.5 – 1.03

poniżej 1.5 – 4.55 powyżej 1.5 – 1.19

poniżej 2.5 – 2.27 powyżej 2.5 – 1.62

poniżej 3.5 – 1.52 powyżej 3.5 – 2.49

poniżej 4.5 – 1.20 powyżej 4.5 – 4.40

poniżej 5.5 – 1.07 powyżej 5.5 – 8.00

Podane kursy mogą ulec zmianie.

