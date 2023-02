„Kolejorz” powalczy o awans!

Chyba mało kto przypuszczał, że po fatalnym początku sezonu Lech Poznań będzie w stanie tak mocno się rozpędzić. „Kolejorz” tymczasem nie tylko zaczął solidnie punktować w PKO BP Ekstraklasie, ale dodatkowo – a może przede wszystkim – z bardzo dobrej strony pokazuje się w Lidze Konferencji. Po lipcowym blamażu z Karabachem Agdam (2:5 w dwumeczu) mistrz Polski zdołał wrócić jednak na właściwe tory. Podopieczni Johna van den Broma odprawili z kwitkiem kolejno: gruzińskie Dinamo Batumi (6:1 w dwumeczu), Vikingur Rejkiawik z Islandii (4:2) oraz luksemburskie Dudelange (3:1), dzięki czemu zameldowali się w fazie grupowej. Tam również radzili sobie bardzo dobrze, a domowym zwycięstwem nad hiszpańskim Villarreal (3:0) przypieczętowali awans z drugiego miejsca do 1/16 finału! Apetyt zdecydowanie rośnie jednak w miarę jedzenia, co oznacza, że w nadzieje na awans do dalszej fazy są w Poznaniu spore. Tym bardziej, że rywalem Lecha będzie norweski zespół Bodo/Glimt. TOTALbet przestrzega jednak przed lekceważeniem tej drużyny, zdecydowanym faworytem pierwszej potyczki będą bowiem w opinii bukmachera Skandynawowie.

Bodo/Glimt polskim kibicom kojarzy się głównie z niedawnym dwumeczem przeciwko Legii Warszawa. Oba zespoły na początku sezonu 2021/2022 zmierzyły się w pierwszej rundzie el. Ligi Mistrzów, a dwukrotnie górą byli ówcześni mistrzowie Polski. W Norwegii Legia zwyciężyła 3:2, na Łazienkowskiej przypieczętowała natomiast awans, wygrywając 2:0. Choć od tego czasu kadra norweskiego zespołu uległa sporym zmianom, wciąż jest to zespół o określonej jakości. Dość powiedzieć, że ekipa prowadzona przez Kjetila Knutsena rozgrywki rodzimej ligi – rozgrywanej systemem wiosna/jesień – zakończyli jedynie za plecami Molde. Obrońcy „Kolejorza” szczególną uwagę będą musieli zwrócić zwłaszcza na doświadczonego Amahla Pellegrino, który z 25 golami został królem strzelców sezonu 2022 ligi norweskiej. Na rewanż dostępny będzie także jego kompan z pierwszej linii, zdobywca 16 ligowych goli – Hugo Vetlesen, który pierwsze spotkanie opuści z powodu nadmiaru żółtych kartek. Nawet bez niego faworytem tego pojedynku będą w opinii TOTALbet Norwegowie. Bukmacher za każdą złotówkę postawioną na zwycięstwo Bodo/Glimt płaci bowiem 1.74 zł. Analogiczny zarobek w przypadku wygranej poznaniaków wyniesie z kolei 4.50 zł.

