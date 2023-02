Królewscy dadzą kolejny popis?

Real Madryt po raz kolejny pokazał we wtorkowy wieczór, że nigdy nie należy go skreślać. „Los Blancos” po niespełna kwadransie wyjazdowego meczu z Liverpoolem w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów przegrywali już różnicą dwóch bramek i wielu ekspertów zdążyło już przekreślić ich szanse na awans do dalszych gier. W dalszej części spotkania madrytczycy udowodnili jednak, dlaczego zwykło się mówić, że Liga Mistrzów to rozgrywki stworzone dla nich. Już do przerwy mieliśmy bowiem remis po dublecie Viniciusa, a po zmianie stron Real pokazał prawdziwie królewskie oblicze. Trafienie Edera Militao oraz dublet Karima Benzemy sprawiły, że mistrzowie Hiszpanii triumfowali na Anfield aż 5:2 i są o krok od zameldowania się w ćwierćfinale. Nie sposób nie odnieść po tym meczu wrażenia, że Carlo Ancelotti i jego piłkarze idealnie trafili z formą, mecz przeciwko „The Reds” był bowiem jedynie pierwszym z kilku bardziej istotnych w najbliższym czasie. Następne wyzwanie drużynę z Madrytu czeka już w najbliższą sobotę, gdy na Santiago Bernabeu zamelduje się lokalny rywal – Atletico. Choć w ostatnich latach w derbach stolicy bywało różnie, bukmacherzy z TOTALbet nie mają większych wątpliwości, że tym razem to „Królewscy” będą górą.

Drużyna prowadzona przez Diego Simeone w ostatnich tygodniach także zdaje się jednak łapać delikatny wiatr w żagle. „Los Rojiblancos” wygrali cztery z ostatnich pięciu meczów ligowych, zgarniając 13 z 15 możliwych punktów i wydatnie zbliżając się do awansu do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Zespół w biało-czerwone pasy zajmuje obecnie w ligowej stawce czwartą lokatę i choć szanse na dogonienie prowadzącej dwójki ma iluzoryczne (strata do Realu wynosi 10 pkt, do Barcelony – 18) to podium wydaje się być jak najbardziej w zasięgu. Atletico ma obecnie w dorobku 41 „oczek” i do wyprzedzającego je Realu Sociedad traci zaledwie dwa. Biorąc pod uwagę, że do końca sezonu pozostało aż 16 kolejek, nie wydaje się być to stratą trudną do odrobienia. W najbliższy weekend podopiecznym argentyńskiego szkoleniowca trudno będzie jednak o jakąkolwiek zdobycz punktową. Tym bardziej, że Atleti w ostatnich latach słabo radziła sobie na Santiago Bernabeu. Ostatnich pięć spotkań na tym stadionie kończyło się bowiem zwycięstwami Realu. Aby przypomnieć sobie ostatni triumf „Los Colchoneros”, musimy cofnąć się do sierpnia 2018 roku. Oba kluby zmierzyły się wówczas w Superpucharze Europy, a Atletico triumfowało po dogrywce 4:2. Czy i tym razem będziemy świadkami wygranej Diego Simeone i jego podopiecznych? Zdaniem TOTALbet jest to mało prawdopodobne – kurs na zwycięstwo Atletico wynosi 4.75, w przypadku Realu jest to natomiast 1.80.

Sonda Czy Real Madryt zostanie mistrzem Hiszpanii? Tak Nie Nie obchodzi mnie to

