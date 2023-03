Kto przybliży się do ligowej czołówki?

Choć zespół Warty Poznań już teraz można uznać za jedno z większych pozytywnych zaskoczeń obecnego sezonu PKO BP Ekstraklasy, drużyna ze stolicy Wielkopolski mogła w środę pójść jeszcze o krok dalej. Ewentualne zwycięstwo w Płocku z Wisłą w zaległym meczu 19. kolejki sprawiłoby bowiem, że podopieczni Dawida Szulczka zrównaliby się w tabeli z czwartą Pogonią Szczecin i na poważnie zgłosili swój akces w grze o awans do europejskich pucharów. Z Mazowsza poznaniacy wrócili jednak na tarczy – gol zdobyty w drugiej połowie przez Mateusza Szwocha sprawił, że to „Nafciarze” mogli cieszyć się z pierwszych punktów zdobytych w 2023 roku. „Zieloni” pozostali natomiast z 33 „oczkami” na koncie, co i tak daje im bardzo dobrą, siódmą pozycję. Ekipa prowadzona przez najmłodszego szkoleniowca w lidze okazję do rehabilitacji będzie miała zresztą bardzo szybko. Już w najbliższą niedzielę do Grodziska Wielkopolskiego zawita bowiem Cracovia, która sąsiaduje w tabeli z Wartą. Nie ma zatem wątpliwości, że ciężar gatunkowy tego starcia będzie spory, a zwycięzca jeszcze mocniej zbliży się do ligowej czołówki. Bukmacherzy z TOTALbet nieco wyżej oceniają w tym przypadku szanse na zwycięstwo gospodarzy.

Niedzielny mecz pomiędzy Wartą a Cracovią będzie bardzo interesujący jeszcze z jednego powodu. Tak się bowiem składa, że gospodarze zdecydowanie lepiej radzą sobie na obcych stadionach, goście natomiast przed własną publicznością. Dość powiedzieć, że poznaniacy ugrali przed własną publicznością zaledwie 11 punktów (przy 22 wyjazdowych), „Pasy” z kolei ugrały na własnym obiekcie 21 „oczek”, w delegacjach zainkasowali jedynie 12. Trzeba przyznać, że powyższe wyliczenia sprawiają, że naprawdę niełatwo wskazać w tym meczu faworyta. Tym bardziej, że zespół z Małopolski wiosną gra „w kratkę”. Podopieczni Jacka Zielińskiego 2023 rok rozpoczęli od domowego zwycięstwa nad Górnikiem Zabrze, potem przyszła jednak porażka w Kielcach z Koroną oraz wyjazdowy remis z Legią Warszawa. Kolejne trzy mecze to identyczna konfiguracja: zwycięstwo (2:1 ze Stalą), porażka (1:2 z Piastem) oraz remis (1:1 ze Śląskiem). Prawo serii mówi zatem, że w najbliższy weekend „Craxa” powinna odnieść zwycięstwo. Zdaniem ekspertów z TOTALbet wcale nie jest to jednak aż tak prawdopodobny scenariusz. Bukmacher za każdą złotówkę postawioną na zwycięstwo gości z Krakowa płaci bowiem 3.32 zł. W przypadku triumfu gospodarzy analogiczny zarobek wyniesie natomiast 2.42 zł.

Kursy TOTALbet:

Wynik meczu:

Warta – 2.42 remis – 3.15 Cracovia – 3.32

Podwójna szansa:

1/X – 1.34 1/2 – 1.37 X/2 – 1.54

Warta strzeli gola:

tak – 1.35 nie – 3.05

Cracovia strzeli gola:

tak – 1.48 nie – 2.53

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 6.80 powyżej 0.5 – 1.09

poniżej 1.5 – 2.70 powyżej 1.5 – 1.45

poniżej 2.5 – 1.55 powyżej 2.5 – 2.40

poniżej 3.5 – 1.20 powyżej 3.5 – 4.45

poniżej 4.5 – 1.06 powyżej 4.5 – 8.75

poniżej 5.5 – 1.01 powyżej 5.5 – 14.00

Podane kursy mogą ulec zmianie.

W spotkaniu z Wisłą bez punktów 😔Podnosimy głowy i w niedzielę walczymy o komplet punktów! ✊🏼𝗚𝗮𝗹𝗲𝗿𝗶𝗮 #WPŁWAR 👉🏼 https://t.co/pdw4o5Qu0A📸 Piotr Leśniowski / Warta Poznań 💼 https://t.co/0QAYRVTeUW pic.twitter.com/y53Eh0XLGq— Warta Poznań (@WartaPoznan) March 9, 2023

