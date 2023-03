Lewandowski uczci swój powrót zdobyciem bramki?

Choć piłkarze Barcelony nie prezentują w ostatnich tygodniach najwyższej dyspozycji, nie sposób odmówić im regularności. W lidze potknęli się ledwie raz, sensacyjnie przegrywając na wyjeździe z Almerią (0:1). Sporym rozczarowaniem było z pewnością odpadnięcie z Ligi Europy już na etapie 1/16 finału (3:4 w dwumeczu przeciwko Manchesterowi United), ale w rodzimych rozgrywkach podopiecznym Xaviego nie można absolutnie niczego zarzucić. Nie dość, że w La Liga utrzymują bezpieczną, dziewięciopunktową przewagę nad Realem Madryt, są też bardzo blisko awansu do finału Pucharu Króla. Wszystko dzięki wyjazdowej wygranej nad… Realem Madryt. Pomimo nieobecności takich piłkarzy jak Lewandowski, Pedri czy Dembele „Blaugrana” wywiozła z Santiago Bernabeu znakomity wynik, który przed rewanżem stawia ją w roli faworyta. Zanim jednak dojdzie do kolejnego El Clasico, Barcelona w walce o ligowe punkty zmierzy się na wyjeździe z Athletikiem Bilbao. Xavi będzie mógł w tym spotkaniu ponownie skorzystać z usług swojego najlepszego napastnika, a wg TOTALbet jest on głównym faworytem do zdobycia bramki w tym pojedynku. Kurs na to zdarzenie wynosi 2.20, a „Lewy” wyprzedza w tym zestawieniu dwóch zawodników rywala – Gorkę Guruzetę (3.20) oraz Inakiego Williamsa (3.42).

Najbliższy rywal „Dumy Katalonii” nie przeżywa z kolei w ostatnim czasie najlepszych chwil. Piłkarze z Kraju Basków nie potrafili wygrać żadnego z czterech poprzednich spotkań we wszystkich rozgrywkach. Co więcej, aż trzy z nich kończyły się porażkami. Dopiero w miniony weekend podopieczni Ernesto Valverde przerwali wstydliwą serię, niemniej jednak wyjazdowy, bezbramkowy remis nikogo w klubie nie satysfakcjonuje. Tym bardziej, że europejskie puchary zaczynają powolutku odjeżdżać… „Los Leones” mają obecnie w dorobku 33 punkty, o cztery mniej od szóstego Villarreal oraz aż o jedenaście od czwartego Realu Sociedad, który na tę chwilę zagrałby w Lidze Mistrzów. Nie wszystko jeszcze zatem stracone, ale wydaje się, że jest to ostatni dzwonek na pobudkę i rozpoczęcie regularnego punktowania. W niedzielę nadarza się na to szansa, Baskowie w ostatnich latach całkiem nieźle radzą sobie przed własną publicznością w meczach przeciwko Barcelonie. Dość powiedzieć, że Athletic wygrał trzy z ostatnich pięciu takich meczów, w tym ten ostatni – 20 stycznia 2022 roku w 1/8 finału Pucharu Króla (3:2). Czy w najbliższy weekend będziemy świadkami powtórki z rozrywki? Zdaniem TOTALbet – niekoniecznie. Bukmacher za każdą złotówkę postawioną na wygraną gospodarzy płaci bowiem 3.47 zł. W przypadku triumfu „Lewego” i spółki jest to natomiast 2.27 zł.

Kursy TOTALbet:

Wynik meczu:

Athletic – 3.47 remis – 3.42 Barcelona – 2.27

Podwójna szansa:

1/X – 1.63 1/2 – 1.33 X/2 – 1.32

Athletic strzeli gola:

tak – 1.45 nie – 2.63

Barcelona strzeli gola:

tak – 1.28 nie – 3.47

Strzelec gola:

Gorka Guruzeta – 3.20 Robert Lewandowski – 2.20

Inaki Williams – 3.42 Ferran Torres – 3.95

Raul Garcia – 4.60 Angel Alarcon – 3.95

Nico Williams – 5.80 Raphinha – 4.05

Oihan Sancet – 5.90 Ansu Fati – 4.20

Podane kursy mogą ulec zmianie.

