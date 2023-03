Neapolitański walec rozjedzie kolejną ofiarę?

Trzeba uczciwie przyznać, że dokonania piłkarzy Napoli w obecnym sezonie przeszły najśmielsze oczekiwania. Drużyna prowadzona przez Luciano Spalettiego w 26 dotychczasowych meczach ligowych przegrała zaledwie dwukrotnie, zdobywając w sumie aż 68 z 78 możliwych do zgarnięcia punktów. Nic więc dziwnego, że na dwanaście kolejek przed zakończeniem sezonu Serie A można powoli koronować ich na mistrza. Zespół ze Stadio Diego Armando Maradona ma bowiem ogromną, 18-punktową przewagę nad wiceliderem i nie wydaje się możliwe, aby ktokolwiek był w stanie go dogonić. Tym bardziej, że drużynom znajdującym się za neapolitańczykami daleko do optymalnej dyspozycji, co skutkuje częstymi stratami punktów. Co jednak istotne, „Partenopei” znakomitą dyspozycję potwierdzają także w Lidze Mistrzów, gdzie są na najlepszej drodze do ćwierćfinału. Klub spod Wezuwiusza – pomimo trudnej grupy – przeszedł przez pierwszą fazę niczym burza, notując 15 pkt w 6 meczach i wyprzedzając takie ekipy jak FC Liverpool, Ajax Amsterdam oraz Glasgow Rangers. W 1/8 finału los skojarzył ich natomiast z Eintrachtem Frankfurt i wydaje się, że losy tego dwumeczu zostały rozstrzygnięte już w pierwszym spotkaniu. Napoli zwyciężyło bowiem na niemieckiej ziemi 2:0 i wydaje się, że nie powinno mieć większych problemów z przypieczętowaniem awansu przed własną publicznością. Podobnego zdania są także bukmacherzy z TOTALbet, którzy wieszczą neapolitańskim fanom miły i spokojny środowy wieczór.

Dorota Hałatek gwiazdą w Turbokozaku:

Nie można jednak dziwić się takim przewidywaniom. O znakomitej dyspozycji Napoli zostało już wspomniane, trzeba jednak dodać, iż ich najbliższy rywal notuje w ostatnim czasie spory dołek. Dość powiedzieć, że zespół z Frankfurtu potrafił wygrać zaledwie jedno z sześciu ostatnich spotkań we wszystkich rozgrywkach. Być może jest jeszcze zbyt wcześnie, aby mówić o poważnym kryzysie, ale nie ma wątpliwości – wyniki osiągane w ostatnim czasie przez Eintracht powinny budzić u wszystkich związanych z klubem niepokój. Rezultaty poniżej oczekiwań sprawiły zresztą, że klub znad Menu spadł już na szóstą pozycję w tabeli Bundesligi, a gra w kolejnej edycji Ligi Mistrzów mocno się oddaliła. Nie ma wątpliwości, że w obecnej sytuacji trudno szukać pozytywów przed rewanżowym meczem z Napoli. Tym bardziej, że na Stadio Diego Armando Maradona nie będzie mogła wystąpić największa gwiazda „Orłów” – Randal Kolo Muani. Autor 16 goli i 14 asyst we wszystkich rozgrywkach w pierwszym meczu 1/8 finału ujrzał czerwoną kartkę i w rewanżu z pewnością nie zagra. Nie dziwi zatem, że TOTALbet nie daje zespołowi z Niemiec praktycznie żadnych szans na odwrócenie losów dwumeczu. Za każdą złotówkę postawioną na awans Eintrachtu do ćwierćfinału w regulaminowym czasie gry bukmacher płaci aż 20.00 zł. W przypadku Napoli jest to natomiast jedynie 1.01 zł.

Sonda Czy Napoli stać w tym sezonie na wygranie Ligi Mistrzów? Tak, są w świetnej formie i mogą tego dokonać! Nie, wciąż nie są na tyle mocni Trudno powiedzieć

Kursy TOTALbet:

Wynik meczu:

Napoli – 1.49 remis – 4.75 Eintracht – 6.80

Podwójna szansa:

1/X – 1.13 1/2 – 1.20 X/2 – 2.48

Sposób awansu:

Napoli w regulaminowym czasie – 1.01

Napoli w dogrywce – 15.00

Napoli w rzutach karnych – 27.00

Eintracht w regulaminowym czasie – 20.00

Eintracht w dogrywce – 45.00

Eintracht w rzutach karnych – 27.00

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 11.00 powyżej 0.5 – 1.03

poniżej 1.5 – 4.05 powyżej 1.5 – 1.23

poniżej 2.5 – 2.09 powyżej 2.5 – 1.72

poniżej 3.5 – 1.43 powyżej 3.5 – 2.78

poniżej 4.5 – 1.16 powyżej 4.5 – 5.00

poniżej 5.5 – 1.05 powyżej 5.5 – 9.25

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Pełna oferta dotycząca meczu SSC Napoli – Eintracht Frankfurt dostępna jest W TYM MIEJSCU

Just four spots remain ⚠️Who'll reach the last eight? #UCL pic.twitter.com/hKJXBNDNqA— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 13, 2023

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.