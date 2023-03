PSG bez Neymara odwróci losy dwumeczu?

Wygląda na to, że po mini-kryzysie w Paryżu nie ma już śladu. Drużyna prowadzona przez Christophe’a Galtiera zanotowała na początku lutego niespotykaną jak na standardy tego klubu serię, trzech porażek z rzędu. Złożyły się na nią: przegrana w Pucharze Francji z Marsylią (1:2), w Ligue 1 przeciwko AS Monaco (1:3) oraz w Lidze Mistrzów z Bayernem Monachium (0:1). Potem było już jednak lepiej, paryżanie wygrali trzy ostatnie mecze ligowe, w tym ten najważniejszy – na wyjeździe przeciwko Marsylii (3:0). Dzięki temu PSG jest już naprawdę blisko obrony tytułu mistrzowskiego, choć naturalnie nikogo w klubie to nie satysfakcjonuje. Celem jest bowiem zwycięstwo w Lidze Mistrzów, a tutaj sytuacja jest naprawdę niewesoła. Nie dość, że klub ze stolicy Francji przegrał pierwsze, domowe starcie z Bayernem, w rewanżu będzie musiał radzić sobie bez jednej ze swoich gwiazd. Klub w poniedziałek wydał bowiem komunikat, w którym poinformował, że Brazylijczyk w związku z urazem kostki będzie musiał przejść operację, a jego powrót do pełni zdrowia może potrwać nawet do czterech miesięcy. Fakt ten jeszcze bardziej zmniejsza szanse mistrzów Francji na awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Te – zdaniem TOTALbet – są zresztą niewielkie. W opinii bukmachera zdecydowanym faworytem do awansu będą bowiem gospodarze.

Bayern – po sennym początku rundy wiosennej – w ostatnich tygodniach zdaje się natomiast łapać odpowiednią dyspozycję. Podopieczni Juliana Nagelsmanna wygrali sześć z siedmiu ostatnich meczów we wszystkich rozgrywkach, większość z nich bardzo przekonująco. Wyjątek stanowiła dość nieoczekiwana, wyjazdowa porażka przeciwko Borussii Moenchengladbach (2:3). Jest to jednak bardzo niewygodny teren dla Bawarczyków, którzy dodatkowo już od ósmej minuty musieli grać w osłabieniu, czerwoną kartką ukarany został bowiem Dayot Upamecano. Porażka ta nie zmienia jednak faktu, że monachijczycy zwyciężyli w zdecydowanie najważniejszym meczu ostatnich tygodni. W Walentynki mistrzowie Niemiec po golu Kinglseya Comana pokonali na wyjeździe Paris Saint-Germain w pierwszym starciu 1/8 finału Ligi Mistrzów, wypracowując sobie tym samym kapitalną zaliczkę przed rewanżem na Allianz Arena. Bayern przez wielu ekspertów jest stawiany w roli faworyta i nie inaczej jest w przypadku TOTALbet. Bukmacher za każdą złotówkę postawioną na wygraną Bawarczyków w środowym meczu płaci 1.85 zł, analogiczny zarobek w przypadku wygranej gości z Paryża wynosi natomiast 3.80 zł. Kurs na awans Bayernu wynosi natomiast w TOTALbet 1.17 (w przypadku PSG jest to 4.90).

