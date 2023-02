Radomiak – Jagiellonia. Wielkie emocje na zakończenie kolejki?

„Pragmatyzm” – chyba to słowo najlepiej opisuje grę Radomiaka Radom w rundzie wiosennej sezonu 2022/2023. Choć drużyna prowadzona przez Mariusza Lewandowskiego poniosła komplet porażek podczas okresu przygotowawczego (w tym wstydliwe 0:6 przeciwko RB Lipsk), w lidze punktuje jak do tej pory całkiem przyzwoicie. Godny uwagi z pewnością jest fakt, że ekipa z Mazowsza w każdym z trzech dotychczasowych meczów potrafiła zachować czyste konto. „Zieloni” na otwarcie 2023 roku bezbramkowo zremisowali w Legnicy z Miedzią, a identyczny rezultat ugrali w ubiegłym tygodniu w Zabrzu, przeciwko Górnikowi. Co więcej, radomianie w międzyczasie potrafili ograć przed własną publicznością Stal Mielec (1:0), co sprawia, że w obecnym roku wciąż pozostają bez porażki. Choć wciąż trudno zestawiać obecny zespół z tym, który jesienią sezonu 2021/2022 – dowodzony przez Dariusza Banasika – zadziwił PKO BP Ekstraklasę. Dla kibiców tego zespołu jest to jednak pewien promyk nadziei, że wszystko będzie szło we właściwym kierunku. Warto także podkreślić, że w przypadku poniedziałkowego zwycięstwa nad Jagiellonią podopieczni byłego reprezentanta Polski będą mieli jedynie 5-punktową stratę do podium! Czy jest to realny scenariusz? Zdaniem TOTALbet – jak najbardziej. W opinii bukmachera Radomiak będzie bowiem dość wyraźnym faworytem domowego starcia przeciwko Jagiellonii Białystok.

PKO Ekstraklasa Raport 13.02 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Goście z Podlasia na wiosnę także prezentują się jednak całkiem przyzwoicie, wciąż nie zaznali bowiem goryczy porażki. A nadmienić trzeba, że Jagiellonia wcale nie miała łatwych przeciwników. Rok 2023 podopieczni Macieja Stolarczyka rozpoczęli bowiem od dwóch meczów wyjazdowych – przeciwko Piastowi Gliwice oraz Widzewowi Łódź. Oba te starcia zakończyły się zresztą identycznym rezultatem – 1:1. Co więcej, w miniony weekend białostoczanie odnieśli pierwsze ligowe zwycięstwo w nowym roku, pokonując przed własną publicznością Pogoń Szczecin (2:0). Dorobek 5 pkt zdobytych w 3 meczach wygląda całkiem optymistycznie, niemniej jednak sytuacja w tabeli „Żółto-Czerwonych” wciąż nikogo w klubie nie zadowala. Piłkarze ze stolicy Podlasia legitymują się obecnie dorobkiem 23 pkt zdobytych w 20 meczach, co daje im aktualnie odległą, dwunastą pozycję w ligowej tabeli. Co więcej, ich przewaga nad strefą spadkową wynosi jedynie trzy „oczka”. Nie ma zatem większych wątpliwości, że poniedziałkowe, wyjazdowe starcie z Radomiakiem Radom urasta do jednego z ważniejszych w ostatnim czasie. Zdaniem TOTALbet piłkarze Macieja Stolarczyka nie będą jednak w tym pojedynku faworytem. Za każdą złotówkę postawioną na triumf „Jagi” bukmacher płaci bowiem aż 3.80 zł. Analogiczny zarobek w przypadku wygranej gospodarzy wyniesie natomiast 2.21 zł.

Sonda Radomiak vs Jagiellonia - kto wygra? Radomiak Jagiellonia Będzie remis

Kursy TOTALbet:

Wynik meczu:

Radomiak – 2.21 remis – 3.50 Jagiellonia – 3.80

Podwójna szansa:

1/X – 1.30 1/2 – 1.33 X/2 – 1.68

Radomiak strzeli gola:

tak – 1.24 nie – 3.85

Jagiellonia strzeli gola:

tak – 1.43 nie – 2.70

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 8.50 powyżej 0.5 – 1.06

poniżej 1.5 – 3.35 powyżej 1.5 – 1.32

poniżej 2.5 – 1.79 powyżej 2.5 – 1.99

poniżej 3.5 – 1.30 powyżej 3.5 – 3.40

poniżej 4.5 – 1.10 powyżej 4.5 – 6.60

poniżej 5.5 – 1.03 powyżej 5.5 – 12.00

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Pełna oferta dotycząca meczu Radomiak Radom – Jagiellonia Białystok dostępna jest W TYM MIEJSCU

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.