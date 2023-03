Rozpędzone Diabły zdobędą Anfield?

Po bardzo słabym początku sezonu, prowadzony przez Erika ten Haga Manchester United w ostatnich miesiącach zyskał nowe życie. „Czerwone Diabły” weszły na naprawdę wysoki poziom i – co najważniejsze – potrafią się na nim utrzymać. Dość powiedzieć, że podopieczni holenderskiego szkoleniowca przegrali zaledwie jedno z dwudziestu ostatnich spotkań we wszystkich rozgrywkach. Dodajmy, że przegrana ta nie była w żadnym stopniu uwłaczająca, United ulegli bowiem w wyjazdowym meczu liderowi Premier League – Arsenalowi. Do niedzielnego starcia na Anfield piłkarze z czerwonej części Manchesteru przystąpią jednak w potrójnie dobrych nastrojach. Po pierwsze – w miniony czwartek wyeliminowali Barcelonę z Ligi Europy. Po drugie – w ubiegły weekend pokonali na Wembley Newcastle (2:0) w finale Pucharu Ligi Angielskiej, zdobywając pierwsze trofeum od 2017 roku. Po trzecie – w środę pokonali po dramatycznym meczu West Ham United, wywalczając tym samym awans do ćwierćfinału Pucharu Anglii. Dodając do tego fenomenalną formę Marcusa Rashforda, wydaje się, że to „Czerwone Diabły” powinny być faworytem niedzielnego szlagieru ligi angielskiej. Zdaniem ekspertów z TOTALbet jest to jednak zbyt mało, w opinii bukmachera nieco wyżej przed tym meczem stoją bowiem akcje gospodarzy.

Nie ma jednak co ukrywać, że Liverpool w obecnym sezonie najzwyczajniej w świecie rozczarowuje. Podopieczni Juergena Kloppa zajmują dopiero szóste miejsce w Premier League (21 pkt straty do Arsenalu!), śmiało można napisać także, że są już praktycznie za burtą Ligi Mistrzów. Futbol rzecz jasna widział już nie takie rzeczy, ale wydaje się skrajnie nieprawdopodobne, aby po domowej klęsce z Realem Madryt na własnym terenie (2:5), „The Reds” zdołali odwrócić losy tego dwumeczu na Santiago Bernabeu. Drużyna prowadzona przez niemieckiego szkoleniowca – mimo naprawdę fatalnego sezonu – wciąż liczy się jednak w walce o TOP 4 i miejsce gwarantujące awans do kolejnej edycji Champions League. Zespół z Anfield ma obecnie w dorobku 39 pkt, o sześć mniej od czwartego obecnie Tottenhamu. „Koguty” mają jednak do rozegrania o jeden mecz mniej, ewentualna strata może zatem zostać zniwelowana do trzech „oczek”. Pomiędzy oboma klubami znajduje się jeszcze Newcastle United, które pomimo jednego meczu rozegranego mniej niż Liverpool ma na koncie 41 pkt. Sytuacja jest zatem mocno skomplikowana, a jedynym wyjściem dla „The Reds” jest regularne punktowanie. Choć w niedzielnym meczu przeciwko Manchesterowi United o zwycięstwo nie będzie łatwo, eksperci z TOTALbet zdają się wierzyć w taki scenariusz. Za każdą złotówkę postawioną na triumf gospodarzy bukmacher płaci bowiem 2.47 zł, w przypadku wygranej gości analogiczny zarobek wyniesie z kolei 2.81 zł.

Sonda Liverpool vs Manchester United - kto wygra? Liverpool Manchester United Będzie remis

Kursy TOTALbet:

Wynik meczu:

Liverpool – 2.47 remis – 3.75 Man Utd – 2.81

Podwójna szansa:

1/X – 1.44 1/2 – 1.29 X/2 – 1.53

Liverpool strzeli gola:

tak – 1.21 nie – 4.05

Man Utd strzeli gola:

tak – 1.24 nie – 3.75

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 11.00 powyżej 0.5 – 1.03

poniżej 1.5 – 4.45 powyżej 1.5 – 1.20

poniżej 2.5 – 2.22 powyżej 2.5 – 1.64

poniżej 3.5 – 1.50 powyżej 3.5 – 2.55

poniżej 4.5 – 1.19 powyżej 4.5 – 4.55

poniżej 5.5 – 1.07 powyżej 5.5 – 8.25

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Pełna oferta dotycząca meczu Liverpool – Manchester United dostępna jest W TYM MIEJSCU

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.