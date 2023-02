Salernitana – Juventus: Typy bukmacherskie. Kursy. Piątek ponownie ustrzeli „Starą Damę”?

Ostatnie tygodnie są dla fanów Juventusu bardzo trudno. Nie dość, że ich został ukarany odjęciem 15 punktów za nieprawidłowości przy transferach dokonywanych w przeszłości, dodatkowo drużyna punktuje w ostatnim czasie bardzo słabo. Po powrocie do gry po przerwie mundialowej „Stara Dama” wygrała co prawda z Cremonese (1:0) oraz Udinese (1:0), ale następnie przyszły zdecydowanie gorsze rezultaty – 1:5 z Napoli, 3:3 z Atalantą i 0:2 z Monzą. To wszystko sprawia, że turyńczycy zajmują obecnie 13. miejsce w ligowej stawce, a ich przewaga nad strefą spadkową wynosi 9 „oczek”. I choć spadek ekipy ze stolicy Piemontu wydaje się skrajnie nieprawdopodobny, jej zawodnicy jak najszybciej muszą powrócić na zwycięską ścieżkę i rozpocząć marsz w górę tabeli. Swoistym promykiem nadziei dla fanów Juve może być postawa ich ulubieńców w Pucharze Włoch. Drużyna prowadzona przez Allegriego najpierw ograła Monzę (2:1), a następnie okazała się lepsza od Lazio (1:0), awansując tym samym do półfinału rozgrywek, gdzie jej rywalem będzie Inter Mediolan. Zanim to jednak nastąpi, „Stara Dama” w wyjazdowym meczu ligowym zmierzy się z Salernitaną. TOTALbet nie ma wątpliwości, że to goście będą zdecydowanym faworytem tego starcia.

Salernitana – co nie jest wielkim zaskoczeniem – także uwikłana jest w walkę o utrzymanie. Ekipa z Salerno zajmuje obecnie 16. lokatę w tabeli Serie A, mając w dorobku 21 pkt i o siedem wyprzedzając znajdujący się w strefie spadkowej Hellas Werona. Także forma prezentowana przez podopiecznych Davide Nicoli nie rzuca na kolana. Jego zawodnicy od powrotu rozgrywek po przerwie mundialowej rozegrali 5 spotkań, w trakcie których zdobyli jedynie 4 „oczka”. W ostatni weekend udało im się jednak wreszcie przełamać, dzięki czemu po zwycięstwie 2:1 wywieźli komplet punktów z Lecce. W Salerno wciąż liczą na odblokowanie Krzysztofa Piątka, choć z każdym kolejnym występem reprezentanta Polski wiara ta zdaje się być coraz mniejsza. 27-latek gra słabo, a najlepszym dowodem na potwierdzenie tej tezy są zaledwie trzy ligowe gole strzelone w tym sezonie przez polskiego snajpera. Co ciekawe, jeden z nich padł jednak w starciu z… Juventusem. „Piona” pewnie egzekwował wówczas rzut karny, a jego zespół nieoczekiwanie zremisował w Turynie 2:2. Czy taki scenariusz ma szansę powtórzyć się w najbliższy wtorek? Zdaniem ekspertów z TOTALbet – niekoniecznie. Bukmacher za każdą złotówkę postawioną na zwycięstwo gości płaci bowiem 1.58 zł. W przypadku triumfu gospodarzy analogiczna wygrana wyniesie z kolei 6.40 zł.

