Stal ponownie zdobędzie Łazienkowską?

Choć Legia wciąż jeszcze nie przegrała w tym roku oficjalnego meczu – pięć zwycięstw i dwa remisy we wszystkich rozgrywkach, przy Łazienkowskiej mogą czuć spory niedosyt. O ile bowiem wyjazdowa postawa drużyny nie budzi żadnych zastrzeżeń, o tyle piłkarzom ze stolicy na własnym obiekcie już dwukrotnie zdarzyła się utrata punktów. Najpierw po dramatycznym meczu punkty z Warszawy wywiozła Cracovia (2:2), a przed dwoma tygodniami identyczny rezultat osiągnął Widzew Łódź. Może się zresztą okazać, że te cztery stracone „oczka” będą kluczowe w kontekście wyścigu o tytuł mistrza Polski. Obecnie drużyna prowadzona przez Kostę Runjaicia traci bowiem do prowadzącego Rakowa dziewięć punktów, łatwo wyobrazić sobie zatem, że przy zwycięstwach Legii w obu wymienionych wyżej meczach sytuacja byłaby zdecydowanie ciekawsza. W Warszawie wciąż nie porzucono jednak myśli o odzyskaniu tytułu, a ubiegłotygodniowa wygrana na wyjeździe z Górnikiem Zabrze (1:0) ma zapoczątkować dłuższą serię zwycięstw. Okazja do jej podtrzymania wydaje się przednia, już w najbliższą niedzielę do stolicy zawita bowiem Stal Mielec. TOTALbet nie ma w tej rywalizacji problemu ze wskazaniem faworyta. W opinii bukmachera gospodarze powinni łatwo sięgnąć po komplet punktów.

Stal po bardzo dobrej jesieni, wciąż czeka jednak na pierwsze wiosenne zwycięstwo. Podopieczni Adama Majewskiego w dotychczasowych sześciu meczach w tym roku zdobyli zaledwie dwa „oczka”, strzelając przy tym zaledwie jedną bramkę. Paradoksalnie wyniki osiągane przez mielczan mogą być dla Legii… złą informacją. Tak się bowiem składa, że drużyna z Podkarpacia w 2023 roku potrafiła zdobyć punkty jedynie z możnymi PKO BP Ekstraklasy – Lechem Poznań i Rakowem Częstochowa. Oba te spotkania zakończyły się bezbramkowymi remisami, co świadczy o tym, że „Stalówka” potrafi przeciwstawić się wyżej notowanemu rywalowi. Czy w piątek uda im się ustrzelić osobliwego hat-tricka w postaci trzeciego meczu bez porażki przeciwko potentatowi? Zdaniem TOTALbet jest to wariant skrajnie nieprawdopodobny. Bukmacher taki scenariusz „wycenił” bowiem na 7.00, w przypadku wygranej gospodarzy jest to natomiast 1.50. O zwycięstwo legionistom wcale może jednak nie być łatwo. Tym bardziej, że Stal w niedzielę może ugrać także innego hat-tricka – trzecie z rzędu zwycięstwo przy Łazienkowskiej. Od powrotu do ekstraklasy mielczanie dwukrotnie przyjeżdżali bowiem do Warszawy i za każdym razem wywozili komplet punktów. W grudniu 2020 roku po trzech rzutach karnych zwyciężyli 3:2, niespełna rok później – w listopadzie 2021 roku – wygrali natomiast 3:1. Czy i tym razem wrócą do Mielca z tarczą? Przekonamy się już w niedzielne popołudnie.

Kursy TOTALbet:

Wynik meczu:

Legia – 1.50 remis – 4.55 Stal – 7.00

Podwójna szansa:

1/X – 1.13 1/2 – 1.21 X/2 – 2.44

Legia strzeli gola:

tak – 1.12 nie – 5.70

Stal strzeli gola:

tak – 1.71 nie – 2.06

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 10.00 powyżej 0.5 – 1.04

poniżej 1.5 – 3.80 powyżej 1.5 – 1.26

poniżej 2.5 – 1.98 powyżej 2.5 – 1.80

poniżej 3.5 – 1.38 powyżej 3.5 – 2.97

poniżej 4.5 – 1.14 powyżej 4.5 – 5.50

poniżej 5.5 – 1.04 powyżej 5.5 – 10.00

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Twoje serce bije przy Łazienkowskiej. Twoje serce bije dla Legii Warszawa! Dlatego wspieraj swoją drużynę na każdym kroku. Bądź z nami już w niedzielę i kibicuj Legii w meczu ze Stalą Mielec! Tylko Legia! ♥️🤍💚Kup bilet i #DoZobaczeniaNaStadionie ➡️ https://t.co/HlxxXZWwM9 pic.twitter.com/70fDdDnvyb— Legia Warszawa 👑 (@LegiaWarszawa) March 10, 2023

