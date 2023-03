Starcie na szczycie Bundesligi i niesamowita promocja od TOTALbet!

Choć Borussia Dortmund już na etapie 1/8 finału pożegnała się z rozgrywkami Ligi Mistrzów, obecny sezon wciąż może być dla wszystkich związanych z klubem niezapomniany. Wszystko z powodu postawy dortmundczyków w lidze. Zespół prowadzony przez Edina Terzicia po 25 kolejkach jest bowiem liderem tabeli ligi niemieckiej i wydaje się, że naprawdę jest w stanie przerwać trwającą dekadę hegemonię Bayernu Monachium. Tym bardziej, że piłkarze z Zagłębia Ruhry w rundzie rewanżowej spisują się wręcz fenomenalnie, zdobywając aż 28 z 30 możliwych do zgarnięcia punktów. Jedyne potknięcie BVB zanotowało zresztą w derbowym, wyjazdowym pojedynku z Schalke (2:2). Nie zmienia to jednak faktu, że na dziewięć serii gier przed zakończeniem zmagań to Die Borussen patrzą na resztę stawki z góry. Wszystko może jednak zmienić się już w najbliższy weekend, gdy dortmundczycy udadzą się do Monachium, na wyjazdowe starcie z Bayernem. Nie ma chyba większych wątpliwości, że zbliżający się pojedynek może okazać się decydujący w kontekście walki o mistrzostwo Niemiec. Choć to goście przystąpią do tego meczu z pozycji lidera, w opinii bukmacherów z TOTALbet to monachijczycy będą wyraźnym faworytem i to oni powinni sięgnąć po komplet punktów.

Przypuszczenia legalnego polskiego bukmachera nie mogą jednak dziwić, szczególnie gdy przyjrzymy się historii najnowszej pojedynków pomiędzy tymi rywalami. Dość powiedzieć, że zespół z Dortmundu w ośmiu ostatnich ligowych meczach na Allianz Arena poniósł komplet porażek! Część z nich bardzo dotkliwych – chociażby 0:6 w sezonie 2017/2018 czy 0:5 w kolejnych rozgrywkach. Aby przypomnieć sobie ostatni triumf BVB w stolicy Bawarii, musimy cofnąć się aż do kwietnia 2014 roku. Piłkarze z Zagłębia Ruhry zwyciężyli wówczas aż 3:0, a łupem bramkowym podzielili się Henrikh Mkhitaryan, Marco Reus oraz Jonas Hofmann. O tym, jak odległe były to czasy najlepiej świadczy jednak fakt, że opiekunami obu zespołów byli odpowiednio Pep Guardiola oraz Juergen Klopp. Wydaje się jednak, że jeśli Die Borussen mają w końcu przełamać złą passę, jest to odpowiedni moment. Ich rywal nie znajduje się obecnie w najwyższej dyspozycji, w dodatku w obecnym sezonie potrafił przed własną publicznością tracić punkty w sposób nieoczekiwany. Wystarczy przypomnieć choćby pojedynki przeciwko Eintrachtowi Frankfurt czy 1. FC Koeln. Warto wspomnieć, że zbliżający się szlagier będzie pamiętny z jeszcze jednego powodu. Swój debiut na ławce Bayernu zaliczy bowiem Thomas Tuchel, który w przeszłości z sukcesami prowadził przecież Borussię Dortmund. Zdaniem TOTALbet niemiecki szkoleniowiec ma dużą szansę na pozytywne rozpoczęcie pracy w nowym miejscu. Bukmacher za każdą złotówkę postawioną na wygraną Bayernu płaci bowiem 1.48 zł. Analogiczny zarobek w przypadku triumfu gości z Dortmundu wynosi natomiast aż 5.90 zł.

#DerKlassiker is comingThe match between @FCBayern and @BVB evokes global interest and will be broadcast in more than 200 of the 211 FIFA member countries.Find out more about the worldwide reception and the state-of-the-art media production ➡️ https://t.co/F7u1ndbB32#FCBBVB pic.twitter.com/11fHii8EnF— DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) March 29, 2023

