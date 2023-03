Wyścig o mistrzostwo Polski zakończy się w sobotę?

Wygląda na to, że Raków Częstochowa będzie w tym sezonie bezkonkurencyjny. Drużyna prowadzona przez Marka Papszuna prezentuje bowiem ogromną – jak na polskie warunki – jakość, do której dokłada także niesamowitą regularność. Dość powiedzieć, że Medaliki notują obecnie serię 18 ligowych meczów bez porażki. Gdyby natomiast wziąć pod uwagę także rozgrywki Pucharu Polski, passa ta wyniesie aż 22 spotkania! Aby przypomnieć sobie ostatni przypadek, gdy częstochowianie zakończyli mecz z zerową zdobyczą, musielibyśmy cofnąć się aż do początku września ubiegłego roku i wyjazdowej porażki z Cracovią (0:3). Warto jednak zaznaczyć, że już tydzień później Raków w pełni zrehabilitował się za tę wpadkę, gromiąc przed własną publicznością 4:0… Legię Warszawa. W najbliższą sobotę oba zespoły zmierzą się ponownie, tym razem w stolicy. Choć gospodarze mocno liczą na zwycięstwo i podtrzymanie szans na zdobycie mistrzostwa kraju, wg ekspertów z TOTALbet nie jest to szczególnie prawdopodobny scenariusz. W opinii bukmachera dość wyraźnym faworytem zbliżającego się szlagieru będą bowiem goście.

Warto jednak zaznaczyć, że Legia również od długiego czasu nie zaznała goryczy porażki. Choć nie jest to seria tak imponująca jak w przypadku Rakowa, dwanaście ligowych meczów z rzędu bez porażki (biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki – piętnaście) także działa na wyobraźnię. Podopieczni Kosty Runjaicia nie zawsze imponują ofensywną, przyjemną dla oka grą, ale niemal do perfekcji opanowali „przepychanie” spotkań, w których nie wszystko idzie po ich myśli. Wyjątki stanowiły jedynie domowe remisy przeciwko Cracovii (2:2) oraz Widzewowi Łódź (2:2). Trzeba przy tym przyznać, że z perspektywy czasu były to bardzo kosztowne straty punktów. Gdyby bowiem Wojskowi mieli obecnie cztery punkty więcej, wyścig o tytuł mistrzowski byłby zdecydowanie bardziej zacięty. W stolicy wciąż nie porzucono jednak marzeń o przegonieniu Rakowa. Będzie to jednak bardzo trudne – Legia traci obecnie do lidera dziewięć „oczek”, w dodatku trudno przypuszczać, aby była w stanie pokonać rywala w takich rozmiarach, aby bilans bezpośredni był na jej korzyść (w Częstochowie Legia przegrała 0:4). Sytuacja jest ciężka, ale ewentualne zwycięstwo sprawiłoby zapewne, że nadzieje w stolicy ponownie by odżyły. Zdaniem TOTALbet jest to jednak niezbyt prawdopodobny scenariusz. Bukmacher kurs na zwycięstwo gospodarzy ustalił bowiem na poziomie 3.75, w przypadku wygranej gości jest to natomiast 2.07.

Kursy TOTALbet:

Wynik meczu:

Legia – 3.75 remis – 3.55 Raków – 2.07

Podwójna szansa:

1/X – 1.72 1/2 – 1.31 X/2 – 1.29

Legia strzeli gola:

tak – 1.45 nie – 2.61

Raków strzeli gola:

tak – 1.24 nie – 3.80

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 8.50 powyżej 0.5 – 1.06

poniżej 1.5 – 3.25 powyżej 1.5 – 1.33

poniżej 2.5 – 1.77 powyżej 2.5 – 2.02

poniżej 3.5 – 1.29 powyżej 3.5 – 3.50

poniżej 4.5 – 1.10 powyżej 4.5 – 6.70

poniżej 5.5 – 1.03 powyżej 5.5 – 12.00

Podane kursy mogą ulec zmianie.

