Dominika Grosicka rozpala zmysły swoją urodą. Piękna żona Kamila Grosickiego nie boi się odważnych zdjęć

Dominika Grosicka zniewala swoją urodą

Kamil Grosicki jest jednym z tych polskich piłkarzy, który wywalczył sobie wyjazd na kolejną wielką imprezę z rzędu. Choć trafić do kadry z polskiej Ekstraklasy nie jest wcale tak łatwo, to Michał Probierz widzi w Kamilu Grosickim odpowiedniego zawodnika nawet jeśli ma raczej małe szanse na grę, zwłaszcza w pierwszym składzie. I choć Grosicki jest, co oczywiste, jeszcze starszy niż wtedy, gdy jechał na mundial w Katarze w 2022 roku, to teraz praktycznie brak negatywnych głosów o jego powołanie, które często pojawiały się właśnie przed mundialem. Czy dostanie on więcej minut na turnieju w Niemczech niż na poprzednim wielkim turnieju? Nie wiadomo, ale na pewno będzie mógł liczyć na tak samo gorące wsparcie ze strony swojej pięknej żony, Dominiki.

Dominika Grosicka z pewnością jest jedną z najbardziej rozpoznawalną partnerką polskiego piłkarza. Grosiccy są ze sobą już kilkanaście lat, a w 2011 roku wzięli ślub. Obecnie wychowują dwójkę dzieci – swoją córkę Maję oraz syna Dominiki z poprzedniego związku, Marcela. Na co dzień Dominika Grosicka, jak wspominała w rozmowie z VIVĄ!, zajmuje się domem. Jednak oprócz tego jej pasją jest makijaż i siebie samą na profilu na Instagramie określa jako artystka makijażystka. Na tym samym profilu publikuje także wiele prywatnych zdjęć, wśród których pojawiają się również te odważniejsze – w bikini czy seksownych kreacjach wieczorowych. Zdjęcia pięknej żony Kamila Grosickiego znajdziecie w galerii powyżej.