Najpiękniejsza polska sędzia pokazała nogi do samego nieba. W kusym stroju odsłoniła kawał ciała

to już pewne

O Karolinie Bojar-Stefańskiej zrobiło się głośno już kilka lat temu. Cały świat mówił o pięknej młodej Polce, której pasją stało się sędziowanie meczów piłki nożnej. Bieganie od zawsze było jej bliskie, a z gwizdkiem w ręku stało się wyjątkowo przyjemne. Mimo że 26-latka nie sędziuje jeszcze meczów na najwyższym poziomie, popularnością z pewnością należy do polskiej ekstraklasy sędziowskiej. Nie tak dawno Polka została uznana w zagranicznych mediach najpiękniejszą sędzią świata. Kibice wręcz szaleją na jej punkcie, co widać w mediach społecznościowych. Tylko na Instagramie Bojar-Stefańską obserwuje blisko 170 tysięcy użytkowników. A na jej profilu nie brakuje zdjęć przemawiających za tytułem najpiękniejszej arbiter na świecie.

Najpiękniejsza polska sędzia ma ciało bogini. Chętnie je eksponuje. Od jej gorących zdjęć można się oparzyć

Karolina Bojar-Stefańska w kusym stroju pokazała nogi do samego nieba

26-letnia Polka musi zebrać jeszcze trochę doświadczenia, żeby w ogóle myśleć o sędziowaniu na największych turniejach jak trwające Euro 2024. Praca na boisku podczas mistrzostw Europy pozostaje zapewne jednym z jej marzeń, ale w tym roku ten turniej obserwuje wyłącznie w telewizji. W związku z tym Bojar-Stefańska mogła śmiało korzystać z polskiego lata, co też uczyniła. W mediach społecznościowych pochwaliła się wypadem do Wrocławia. Pogoda ewidentnie dopisała, a po wrocławskich ulicach spacerowała w typowo letnim stroju. Czarne szorty tylko podkreśliły jej wyjątkowo smukłą sylwetkę!

"No i znowu te nogi! Cudowne!" - czytamy m.in. w komentarzach. Nie brakuje w nich zachwytów wyrażonych za pomocą odpowiednich emotikonów. "Ja się nie dziwię, że Ty piłkarzy doganiasz, jak Ty nogi masz 140cm" - komplementował inny internauta. Co ciekawe, Bojar-Stefańska weszła w interakcje z fanami i wielu zostawiła polubienie pod komentarzem. Jeden doprosił się nawet specjalnych pozdrowień od "idolki". To najlepiej pokazuje, że piękna sędzia świetnie odnajduje się w internecie. W powyższej galerii znajdziesz sporo gorących zdjęć Karoliny Bojar-Stefańskiej, dzięki którym uchodzi za najpiękniejszą sędzię na świecie.