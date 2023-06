26-letni kolarz zmarł po tragicznym wypadku. Lekarze walczyli o jego życie kilkanaście godzin. Gino Mader zmarł w szpitalu

Dramatyczne sceny miały miejsce na piątym etapie Tour de Suisse 2023. Wyścig dookoła Szwajcarii charakteryzuje się licznymi podjazdami i zjazdami z alpejskich szczytów. Pod koniec czwartkowego odcinka kolarze zjeżdżali z Albuli. Trasa pozwala rozpędzić się tam nawet do 100 km/h, co dla wielu osób jest nie do wyobrażenia. Niestety podczas takich zjazdów nierzadko dochodzi do wypadków.

Gino Mader zmarł po tragicznym wypadku. Miał tylko 26 lat

Upadku nie uniknęli również Gino Mader i Magnus Sheffield. Najpierw upadł Amerykanin, który przeleciał przez barierki. To samo chwilę później spotkało reprezentanta Szwajcarii. Obaj trafili do szpitala, ale stan Madera był dużo poważniejszy. - Gino Maeder leżał nieruchomo w wodzie. Został natychmiast reanimowany, a następnie przetransportowany do szpitala w Chur helikopterem ratunkowym. Skala obrażeń przez niego poniesionych nie jest jeszcze znana - napisano w oświadczeniu Tour de Suisse od razu po zdarzeniu.

Później pojawiły się doniesienia, że już na trasie wyścigu Mader był reanimowany. Niestety mimo usilnych starań lekarzy życia 26-latka nie udało się uratować. Zmarł w piątek o godzinie 11:30. - Cały nasz zespół jest zdruzgotany tym tragicznym wypadkiem, a nasze myśli i modlitwy są z rodziną i bliskimi Gino w tym niezwykle trudnym czasie - napisano na profilach w mediach społecznościowych grupy Bahrain-Victorious.